Зокрема, йдеться про деякі економічно та стратегічно значущі території України, які зараз перебувають під окупацією Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Дивіться також У Росії знову заговорили про "претензії" на Аляску перед зустріччю Трампа та Путіна, – ISW

Що Трамп хоче повернути Україні?

Днями Дональд Трамп, коментуючи майбутній двосторонній саміт з Володимиром Путіним, наголосив, що не він повинен укладати угоду про закінчення війни, а це питання залишається насамперед між Росією та Україною.

Він заявляв, що повідомить президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів про свою майбутню зустріч з Путіним, і припустив можливість тристоронньої зустрічі після переговорів на Алясці.

На думку аналітиків, це може свідчити про те, що США зацікавлені у сприянні переговорам, які залучають Україну до розмови з Росією. Водночас Трамп дав зрозуміти, що Вашингтон старатиметься повернути важливі території Україні.

Він не уточнив, що вважає "цінними" територіями. Припускають, що йдеться про Херсонську та Запорізьку області, де є багато економічно та стратегічно значущих земель і набагато ширший доступ до Чорного моря та Дніпра.

Доступ України до Чорного моря має вирішальне значення для значного експортного ринку України, зокрема сільськогосподарської продукції та корисних копалин. Україна також багата на критично важливу сировину, і прямий доступ Росії до Чорного моря може дозволити Росії отримувати значні потоки доходів, пов'язані з експортом сировини з України,

– ідеться у звіті.

Крім того, доступ України до річки Дніпро та буферної зони навколо цієї річки має оперативне значення, оскільки річка діє як природний бар'єр.