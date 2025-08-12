Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що його здивували слова американського лідера, який в темі обміну українськими територіями згадав про позицію Росії щодо цього. Це може бути серйозним сигналом, мовляв, саме Кремль намагається проштовхнути таку ідею у стінах Білого дому.

Яку суперечливу тему підняв Трамп?

За словами Ігоря Чаленка, є чутки, що зустріч на Алясці Трампа з Путіним може зірватись. Якась зі сторін може від неї відмовитись.

Крім того, під час брифінгу американський президент зруйнував власну ж легенду щодо того, чому росіяни не взяли Київ за 3 дні. Трамп заявив, що це могло відбутись за 4 години, якби окупанти їхали по шосе.

У мене питання тоді, а як же ж Javelin, які сам Трамп продавав нам під час першого його президентського терміну? Де вони гатили по російській бронетехніці? Чи не на тих дорогах, про які розповідає Трамп? Це повний абсурд,

– сказав політолог.

Такою заявою американський лідер применшив свій вклад у захист української столиці 2022 року. На думку Чаленка, це демонструє вимогу до європейських партнерів і до української дипломатії міцно тримати зв'язок з американцями.

Все тому, що заяви Трампа можуть спричинити загрозу для всього світу. Це дуже вигідно Путіну, який прагне "відбілити репутацію Росії" та звинуватити кого завгодно, окрім росіян, у війні в Україні.

Додамо, Дональд Трамп заявив, що саме завдяки його діям Україна змогла стримати російський наступ на початку повномасштабної війни. Він нагадав, що під час свого першого президентського терміну дав дозвіл на постачання Україні протитанкових ракет Javelin, які, за його словами, допомогли зупинити захоплення Києва.