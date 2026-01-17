Трамп ввел пошлины против лидеров Европы, которые против аннексии Гренландии

В Европе серьезно обеспокоены намерениями Дональда Трампа аннексировать Гренландию. Ряд ведущих стран выразил свой протест. И президент США решил их за это "наказать".

17 января в своей соцсети Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин против союзников Гренландии, передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Смотрите также Неожиданный сигнал из Парижа: эксперт объяснил, почему Франция рассматривает выход из НАТО

Какое "наказание" Трамп придумал для стран Европы?

По словам президента США, начиная с 1 февраля 2026 года с таких стран, как Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будет взиматься 10-процентная пошлина на любые товары, поставляемые в Соединенные Штаты Америки.

С 1 июня 2026 года эта пошлина будет повышена до 25%.

В то же время Трамп добавил, что США открыты к переговорам с Данией по Гренландии.

Кроме того, американский лидер пообещал отменить пошлины против ряда европейских стран, когда ему удастся договориться о покупке Гренландии.