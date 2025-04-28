Это не наши жизни, но это может закончиться третьей мировой, – Трамп о войне России с Украиной

Лидер США заявил, что "пытается спасти много жизней". При этом Трамп отметил, что "Украина и Россия –это не наши жизни, но это может закончиться Третьей мировой войной".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью политика журналу The Atlantic.

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Трамп о войне

В марте Трамп считал, что российский диктатор Путин "будет в порядке" на мирных переговорах по российско-украинской войне. Но, как отмечает издание, диктатор сорвал обещание Трампа по быстрому достижению мирного соглашения.

Я пытаюсь спасти много жизней в мире. Вы знаете, Украина и Россия – это не наши жизни, но это может закончиться Третьей мировой войной,

– заявил он.

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Напомним, что во время предвыборной кампании Дональд Трамп много раз говорил, что быстро завершит войну, в частности была риторика о "24 часах". СМИ подсчитали, сколько раз Трамп говорил похожие слова. Есть 53 заявления в этом ключе.