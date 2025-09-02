Дедлайн для Путина закончился: в Белом доме объявили, что Трамп выступит с заявлением
- Дональд Трамп выступит с заявлением в Белом доме 2 сентября в 21:00 по киевскому времени.
Трамп ранее обещал ввести санкции против России, если не будет встречи Путина и Зеленского, а также прогресса в урегулировании войны за 2 недели.
Дональд Трамп периодически выступает с различными заявлениями, в частности о войне в Украине. Ожидается, что 2 сентября он произнесет одно из них.
Президент США выступит с заявлением в Белом доме в 21:00 по киевскому времени. Об этом свидетельствует официальный график американского лидера, передает 24 Канал.
О чем Трамп может говорить в речи?
Пока неизвестно точно, какие темы затронет Дональд Трамп во время своего выступления в Овальном кабинете. Однако, напомним, что 1 сентября закончился дедлайн главы Белого дома для Путина относительно шагов по установлению мира в Украине.
Политик обещал "решительно вмешаться" и ввести санкции против России, если российский диктатор откажется от встречи с Зеленским, а также не будет видно никакого прогресса в урегулировании войны в Украине. Напомним, что "серьезными последствиями" для агрессора Дональд Трамп пригрозил после встречи с главой Кремля в Аляске 15 августа и саммита с президентом Украины и лидерами Европы 18 августа.
Во время брифинга 29 августа Владимир Зеленский вспомнил за установленный для Путина ультиматум. Глава государства отметил, что две недели, которые Трамп дал диктатору, истекают в понедельник. Он пообещал всем об этом напомнить.
В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если до понедельника не будет договоренности о встрече Путина и Зеленского, то это означает, что диктатор "оставил Трампа в дураках".
Что известно о вероятной встрече Зеленского и Путина?
18 августа в телефонном разговоре с Дональдом Трампом Владимир Путин якобы согласился, и даже – пообещал, встретиться с Владимиром Зеленским. Глава Кремля настоял, чтобы перед трехсторонним саммитом лидеров США, Украины и России состоялся двусторонний – его и украинского президента.
СМИ писали, что, мол, как место встречи диктатор предложил Москву. Однако Зеленский, который находился в Белом доме во время разговора Трампа и Путина, сразу отверг это предложение.
В свою очередь Владимир Зеленский отметил, что готов к встрече с Путиным, не выдвигая никаких предварительных условий.
В Кремле в свою очередь намекнули, что диктатор на самом деле не намерен встречаться с Зеленским, разве что только для того, чтобы "финализировать" мирное соглашение, которого пока нет.
1 сентября помощник Путина Юрий Ушаков вообще заявил, что глава Кремля не обещал Трампу встретиться с Зеленским. Во время контактов между Путиным и Трампом обсуждалась идея повысить уровень делегаций в переговорах Киева и Москвы, но без конкретных договоренностей.