Дедлайн для Путіна закінчився: у Білому домі оголосили, що Трамп виступить із заявою
- Дональд Трамп виступить із заявою у Білому домі 2 вересня о 21:00 за київським часом.
Трамп раніше обіцяв запровадити санкції проти Росії, якщо не буде зустрічі Путіна і Зеленського, а також прогресу у врегулюванні війни за 2 тижні.
Дональд Трамп періодичні виступає із різними заявами, зокрема про війну в Україні. Очікується, що 2 вересня він виголосить одну із них.
Президент США виступить із заявою у Білому домі о 21:00 за київським часом. Про це свідчить офіційний графік американського лідера, передає 24 Канал.
Дивіться також Що задумав Путін щодо переговорів і Зеленського: інтерв'ю з ексречником НАТО
Про що Трамп може говорити у промові?
Наразі невідомо достеменно, які теми порушить Дональд Трамп під час свого виступу в Овальному кабінеті. Однак, нагадаємо, що 1 вересня закінчився дедлайн голови Білого дому для Путіна щодо кроків із встановлення миру в Україні.
Політик обіцяв "рішуче втрутитися" та запровадити санкції проти Росії, якщо російський диктатор відмовиться від зустрічі із Зеленським, а також не буде видно жодного прогресу у врегулюванні війни в Україні. Нагадаємо, що "серйозними наслідками" для агресора Дональд Трамп пригрозив після зустрічі із очільником Кремля в Алясці 15 серпня та саміту із президентом України та лідерами Європи 18 серпня.
Під час брифінгу 29 серпня Володимир Зеленський згадав за встановлений для Путіна ультиматум. Глава держави зауважив, що два тижні, які Трамп дав диктатору, спливають у понеділок. Він пообіцяв усім про це нагадати.
Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон заявив, що якщо до понеділка не буде домовленості про зустріч Путіна і Зеленського, то це означає, що диктатор "пошив Трампа у дурні".
Що відомо про ймовірну зустріч Зеленського і Путіна?
18 серпня у телефонній розмові із Дональдом Трампом Володимир Путін нібито погодився, ба навіть – пообіцяв, зустрітися із Володимиром Зеленським. Очільник Кремля наполіг, аби перед тристороннім самітом лідерів США, України та Росії відбувся двосторонній – його і українського президента.
ЗМІ писали, що, мовляв, як місце зустрічі диктатор запропонував Москву. Однак Зеленський, який перебував у Білому домі під час розмови Трампа і Путіна, одразу відкинув цю пропозицію.
Своєю чергою Володимир Зеленський наголосив, що готовий до зустрічі із Путіним, не висуваючи жодних попередніх умов.
У Кремлі своєю чергою натякнули, що диктатор насправді не має намірів зустрічатися із Зеленським, хіба що аби для того, щоб "фіналізувати" мирну угоду, якої наразі немає.
1 вересня помічник Путіна Юрій Ушаков взагалі заявив, що очільник Кремля не обіцяв Трампу зустрітися з Зеленським. Під час контактів між Путіним і Трампом обговорювалася ідея підвищити рівень делегацій у переговорах Києва та Москви, але без конкретних домовленостей.