Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг президента Франції.
Дивіться також Європейські чиновники не розуміють, про що домовлялися Трамп і Путін, – Atlantic
Що сказав Макрон про необхідність проведення зустрічі Зеленського та Путіна?
На думку президента Франції, російський диктатор Володимир Путін може проігнорувати пропозицію американського лідера щодо зустрічі з Володимиром Зеленським. Якщо до найближчого понеділка зустрічі глав держав не буде, то Путін "пошиє Трампа в дурні".
Раніше Еммануель Макрон назвав Володимира Путіна "людожером". У Кремлі через такі заяви обурилися та сказали, що глава Франції не може використовувати такі слова. Однак ці звинувачення Макрон теж прокоментував.
Я ніколи не буваю грубим або вульгарним. Але коли ми говоримо, що біля воріт Європи є людожер, образ, який багато хто прийняв, я вважаю, що він описує те, що дуже глибоко відчувають грузини, українці та багато інших націй. Тобто людину, яка вирішила рухатися до авторитарного, автократичного дрейфу та очолити ревізіоністський імперіалізм міжнародних кордонів,
– зауважив французький лідер.
Макрон також нагадав, що Дональд Трамп наказав Володимиру Путіну до 1 вересня ухвалити рішення щодо зустрічі із Володимиром Зеленським. За його словами, якщо ж президент Росії відмовиться або не дасть відповіді до понеділка, то він просто знову обдурив президента Трампа. А це своєю чергою "ні для кого не добре".
Еммануель Макрон також додав, що Франція та Німеччина готові тиснути на Росію санкціями, щоб Володимир Путін все ж сів за стіл переговорів. Зокрема, країни готові завдати удару по спроможності Росії продавати свою нафту.
Ми продовжуватимемо чинити тиск, щоб ми самі запроваджували додаткові санкції – і ми готові це зробити зі США, щоб змусити Росію повернутися за стіл переговорів,
– сказав Макрон.
Чи можливі переговори Путіна та Зеленського найближчим часом?
У США пропонують Росії та Україні провести технічні переговори в межах підготовки зустрічі Зеленського та Путіна. На такому саміті мова йшла б про контроль над територіями та гарантії безпеки. Дональд Трамп відправив на зустріч з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком свого представника Стіва Віткоффа. Цей крок був для підготовки основи майбутніх переговорів. Однак зараз конкретних термінів зустрічі лідерів немає.
Володимир Зеленський вже неодноразово погоджувався на зустріч з російським диктатором. Однак, за його словами, проведення їхніх переговорів затягуються через перепони з боку Росії. Український лідер відзначив важливість міжнародного тиску на Росію.
Очільник Кремля також не проти зустрічі із Зеленським, але вимагає, щоб вона була "добре підготовлена". Володимир Путін зауважив, що переговори мають закінчитися підписанням мирної угоди. У МЗС Росії зауважили, що договір має передбачати "демілітаризацію", "денацифікацію", та нейтральний статус України, а також вимагають забезпечити права російськомовного населення в Україні та "канонічного православ'я".