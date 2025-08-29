Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг президента Франції.

Що сказав Макрон про необхідність проведення зустрічі Зеленського та Путіна?

На думку президента Франції, російський диктатор Володимир Путін може проігнорувати пропозицію американського лідера щодо зустрічі з Володимиром Зеленським. Якщо до найближчого понеділка зустрічі глав держав не буде, то Путін "пошиє Трампа в дурні".

Раніше Еммануель Макрон назвав Володимира Путіна "людожером". У Кремлі через такі заяви обурилися та сказали, що глава Франції не може використовувати такі слова. Однак ці звинувачення Макрон теж прокоментував.

Я ніколи не буваю грубим або вульгарним. Але коли ми говоримо, що біля воріт Європи є людожер, образ, який багато хто прийняв, я вважаю, що він описує те, що дуже глибоко відчувають грузини, українці та багато інших націй. Тобто людину, яка вирішила рухатися до авторитарного, автократичного дрейфу та очолити ревізіоністський імперіалізм міжнародних кордонів,

– зауважив французький лідер.

Макрон також нагадав, що Дональд Трамп наказав Володимиру Путіну до 1 вересня ухвалити рішення щодо зустрічі із Володимиром Зеленським. За його словами, якщо ж президент Росії відмовиться або не дасть відповіді до понеділка, то він просто знову обдурив президента Трампа. А це своєю чергою "ні для кого не добре".

Еммануель Макрон також додав, що Франція та Німеччина готові тиснути на Росію санкціями, щоб Володимир Путін все ж сів за стіл переговорів. Зокрема, країни готові завдати удару по спроможності Росії продавати свою нафту.

Ми продовжуватимемо чинити тиск, щоб ми самі запроваджували додаткові санкції – і ми готові це зробити зі США, щоб змусити Росію повернутися за стіл переговорів,

– сказав Макрон.

Чи можливі переговори Путіна та Зеленського найближчим часом?