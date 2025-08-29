Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг президента Франции.

Что сказал Макрон о необходимости проведения встречи Зеленского и Путина?

По мнению президента Франции, российский диктатор Владимир Путин может проигнорировать предложение американского лидера о встрече с Владимиром Зеленским. Если до ближайшего понедельника встречи глав государств не будет,, то Путин "обманет Трампа в дураках".

Ранее Эммануэль Макрон назвал Владимира Путина "людоедом". В Кремле из-за таких заявлений возмутились и сказали, что глава Франции не может использовать такие слова. Однако эти обвинения Макрон тоже прокомментировал.

Я никогда не бываю грубым или вульгарным. Но когда мы говорим, что у ворот Европы есть людоед, образ, который многие приняли, я считаю, что он описывает то, что очень глубоко чувствуют грузины, украинцы и многие другие нации., То есть человека, который решил двигаться к авторитарному, автократическому дрейфу и возглавить ревизионистский империализм международных границ

– отметил французский лидер.

Макрон также напомнил, что Дональд Трамп приказал Владимиру Путину до 1 сентября принять решение о встрече с Владимиром Зеленским. По его словам, если же президент России откажется или не даст ответа до понедельника, то он просто снова обманул президента Трампа. А это в свою очередь "ни для кого не хорошо".

Эммануэль Макрон также добавил, что Франция и Германия готовы давить на Россию санкциями, чтобы Владимир Путин все же сел за стол переговоров. В частности, страны готовы нанести удар по способности России продавать свою нефть.

Мы будем продолжать оказывать давление, чтобы мы сами вводили дополнительные санкции – и мы готовы это сделать с США, чтобы заставить Россию вернуться за стол переговоров,

– сказал Макрон.

Возможны ли переговоры Путина и Зеленского в ближайшее время?