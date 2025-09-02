Президент США виступить із заявою у Білому домі о 21:00 за київським часом. Про це свідчить офіційний графік американського лідера, передає 24 Канал.

Про що Трамп може говорити у промові?

Наразі невідомо достеменно, які теми порушить Дональд Трамп під час свого виступу в Овальному кабінеті. Однак, нагадаємо, що 1 вересня закінчився дедлайн голови Білого дому для Путіна щодо кроків із встановлення миру в Україні.

Політик обіцяв "рішуче втрутитися" та запровадити санкції проти Росії, якщо російський диктатор відмовиться від зустрічі із Зеленським, а також не буде видно жодного прогресу у врегулюванні війни в Україні. Нагадаємо, що "серйозними наслідками" для агресора Дональд Трамп пригрозив після зустрічі із очільником Кремля в Алясці 15 серпня та саміту із президентом України та лідерами Європи 18 серпня.

Під час брифінгу 29 серпня Володимир Зеленський згадав за встановлений для Путіна ультиматум. Глава держави зауважив, що два тижні, які Трамп дав диктатору, спливають у понеділок. Він пообіцяв усім про це нагадати.

Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон заявив, що якщо до понеділка не буде домовленості про зустріч Путіна і Зеленського, то це означає, що диктатор "пошив Трампа у дурні".

Що відомо про ймовірну зустріч Зеленського і Путіна?