Президент США выступит с заявлением в Белом доме в 21:00 по киевскому времени. Об этом свидетельствует официальный график американского лидера, передает 24 Канал.

О чем Трамп может говорить в речи?

Пока неизвестно точно, какие темы затронет Дональд Трамп во время своего выступления в Овальном кабинете. Однако, напомним, что 1 сентября закончился дедлайн главы Белого дома для Путина относительно шагов по установлению мира в Украине.

Политик обещал "решительно вмешаться" и ввести санкции против России, если российский диктатор откажется от встречи с Зеленским, а также не будет видно никакого прогресса в урегулировании войны в Украине. Напомним, что "серьезными последствиями" для агрессора Дональд Трамп пригрозил после встречи с главой Кремля в Аляске 15 августа и саммита с президентом Украины и лидерами Европы 18 августа.

Во время брифинга 29 августа Владимир Зеленский вспомнил за установленный для Путина ультиматум. Глава государства отметил, что две недели, которые Трамп дал диктатору, истекают в понедельник. Он пообещал всем об этом напомнить.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если до понедельника не будет договоренности о встрече Путина и Зеленского, то это означает, что диктатор "оставил Трампа в дураках".

Что известно о вероятной встрече Зеленского и Путина?