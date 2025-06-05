Трамп заявил, что он не друг России и будет действовать жестко, если Кремль перейдет черту

Президент США упомянул, что некоторые люди называют его "другом России". По словам Дональда Трампа, он не друг никому.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявления американского лидера во время совместного брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в четверг, 5 июня.

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Что президент США заявил о России

По словам Дональда Трампа, Соединенные Штаты жестко отреагируют, если Кремль перейдет черту.

Если я увижу, что кто-то переходит черту – если Россия переходит черту – вы будете удивлены, насколько жестко мы будем действовать. Помните вот что: они любят говорить, что я друг России. Я не друг никому,

– отметил американский лидер.

По словам Дональда Трампа, он на стороне Украины и хочет остановить убийства. Он также упомянул подписание соглашения об ископаемых. "Это война, которая никогда не должна была начаться – ее не должно было быть. Я хочу, чтобы убийства прекратились, – сказал президент США.

В то же время американский лидер подчеркнул, что "понимает" Путина после спецоперации СБУ "Паутина". По его словам, российский диктатор потерпел удар.