Геополитика Америка Вслед за Венесуэлой: Трамп пригрозил "вниманием" еще 2 странам
3 января, 21:19
2

Вслед за Венесуэлой: Трамп пригрозил "вниманием" еще 2 странам

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • Трамп пригрозил президенту Колумбии.
  • Также президент США выразил желание помочь народу Кубы.

3 января Дональд Трамп выступил на брифинге, во время которого рассказал детали спецоперации в Венесуэле. Между прочим, политик намекнул, в каких еще странах США готовятся сменить власть.

Так, американский лидер посоветовал властям Колумбии быть на страже, передает 24 Канал со ссылкой на брифинг политика.

С какими еще странами планирует разобраться Трамп?

Трамп пригрозил президенту Колумбии, заявив, что тот должен "следить за своей задницей".

У него (Густаво Петро – 24 Канал) есть кокаиновые заводы. Он имеет заводы, где производит кокаин... Ему действительно нужно следить за своей задницей,
– заявил президент США.

Справка: В октябре США ввели санкции против президента Колумбии Густаво Петро из-за его возможных связей с мировой незаконной торговлей наркотиками.

Также свое внимание политик обратил на Кубу. По его словам, страна приходит в упадок.

Мы хотим помочь ее народу. Я думаю, что о Кубе еще будут говорить,
– сказал Трамп.

В свою очередь госсекретарь Марко Рубио добавил: "Если бы я жил в Гаване и был в правительстве, я бы забеспокоился".

Также он отметил, что у Кубы нет экономики, ею руководят некомпетентные, стареющие мужчины.

Позже в комментарии для New York Post Трамп уточнил, что Куба падет по собственной воле, потому что дела у нее идут очень плохо. Кроме того, президент рассказал, что многие кубинцы погибли ночью 3 января, защищаясь венесуэльского диктатора Мадуро.

  • К слову, во время телефонного разговора с журналистами Fox News Дональд Трамп заявил, что "надо что-то делать с Мексикой". Он отметил, что президент Мексики – хорошая женщина, но не она руководит страной, а картели.
  • Напомним, что в ночь на 3 января США ударили по Венесуэле и похитили Николаса Мадуро и его жену. Оба предстанут перед американским правосудием. Их обвиняют в заговоре против США.
  • Пока США не обеспечат в Венесуэле условия для законной смены власти, они сами будут управлять страной. 