Трамп назвал "абсурдной" ненависть между Зеленским и Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает контакты как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Он назвал взаимную ненависть между ними "смешной" и мешающей урегулированию войны.
В то же время Трамп выразил надежду, что конфликт удастся завершить. Об этом пишет Clash Report.
Смотрите также Трамп набросился на принца Гарри за слова о войне в Украине
Что сказал Трамп о Зеленском и Путине?
Президент США Дональд Трамп прокомментировал войну России против Украины, отметив сложность переговорного процесса. По его словам, эмоциональное напряжение между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским затрудняет достижение результата.
Ненависть между Путиным и президентом Зеленским просто смешная. Это безумие. А ненависть – это плохо, когда ты пытаешься что-то решить,
– заявил он.
В то же время Трамп подчеркнул, что боевые действия остаются интенсивными, а война является одной из самых кровавых в современности. Он также сообщил, что лично общается с обоими лидерами и оценивает эти контакты как конструктивные, не раскрывая деталей переговоров.
Президент США добавил, что имеет опыт урегулирования международных конфликтов и ранее считал войну между Россией и Украиной одной из самых легких для решения.
Отдельно он упомянул о своем опыте участия в урегулировании других международных кризисов, в частности напряжения между Индией и Пакистаном.
Мы работаем над ситуацией с Россией и Украиной, и, надеемся, нам это удастся,
– подытожил Дональд Трамп.
Что ранее говорил Трамп о войне в Украине?
Американский президент Дональд Трамп в контексте вопроса об Украине признал, что сейчас США сосредоточены на Иране и выразил надежду, что украинская и российская стороны в ближайшее время найдут общий язык.
В ночь на 16 апреля Россия осуществила массированную атаку на Украину. Дональд Трамп отреагировал на очередное военное преступление оккупантов. Журналисты поинтересовались мнением президента США относительно российского удара по Украине, в частности по Киеву. Американский лидер оказался немногословным.
Президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление относительно войны в Украине, поставив под сомнение целесообразность участия Вашингтона. Он резко раскритиковал политику предыдущей администрации и расходы на поддержку Киева. Также Трамп заявил, что сейчас США изменили подход и больше не передают оружие бесплатно.
Дональд Трамп обострил риторику по НАТО, намекая на возможный выход США из Альянса, и давит на Европу по вопросу военной помощи Украине. Он связывает поставки оружия Украине с поддержкой европейских союзников в геополитических вопросах на Ближнем Востоке, вызывая беспокойство среди партнеров США.