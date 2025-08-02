Президент США наконец осознал, что у Владимира Путина нет никакого желания и намерений останавливать кровопролитную войну. Дональд Трамп признал, что его российский коллега мечтает о всей Украине.

В пятницу, 1 августа, Дональд Трампа в интервью Newsmax заявил, что приказал разместить две атомные подводные лодки ближе к России в ответ на ядерные угрозы заместителя главы российского Совбеза Дмитрия Медведева, передает 24 Канал.

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Что сказал Трампа о Путине 1 августа?

Президент США также вновь повторил об отсутствии прогресса в мирном урегулировании войны в Украине. Он рассказал, что много говорил с Путиным. Каждый раз после каждого разговора политику казалось, что он договорился с главой Кремля о мире, однако потом тот начинал бомбить украинские города.

Я много разговаривал с Путиным, и мне казалось, что у нас была замечательная беседа. А потом я возвращаюсь домой и вижу, что Киев и некоторые другие города атаковали, погибли люди,

– поделился Трамп.

Он также добавил, что продолжает считать российского диктатора "крепким орешком".

Кроме того, президент США предположил, что Путин хочет оккупировать всю Украину. "Думаю, ему будет трудно это сделать", – добавил он.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что эта война не его, а Байдена. Если бы он был тогда президентом, то полномасштабного вторжения не произошло.