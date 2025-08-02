У п'ятницю, 1 серпня, Дональд Трампа в інтерв'ю Newsmax заявив, що наказав розмістити два атомні підводні човни ближче до Росії у відповідь на ядерні погрози заступника глави російського Радбезу Дмитра Медведєва, передає 24 Канал.

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Що сказав Трампа про Путіна 1 серпня?

Президент США також знову повторив про брак прогресу у мирному врегулюванні війни в Україні. Він розповів, що багато говорив із Путіним. Щоразу після кожної розмови політику здавалося, що він домовився із очільником Кремля про мир, однак потім той починав бомбити українські міста.

Я багато розмовляв із Путіним, і мені здавалося, що у нас була чудова бесіда. А потім я повертаюсь додому і бачу, що Київ та деякі інші міста атакували, загинули люди,

– поділився Трамп.

Він також додав, що продовжує вважати російського диктатора "міцним горішком".

Крім того, президент США припустив, що Путін хоче окупувати усю Україну. "Думаю, йому буде важко це зробити", – додав він.

Трамп вкотре наголосив, що ця війна не його, а Байдена. Якби він був тоді президентом, то повномасштабного вторгнення не сталося.