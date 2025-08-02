Керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов пояснив 24 Каналу, що Дональд Трамп щиро сподівався домовитися з Володимиром Путіним, але зрештою змінив позицію. За його словами, новий санкційний тиск з боку США буде обережним, але продуманим.

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Що Трамп пропонував Путіну взимку?

На початку 2024 року Дональд Трамп щиро вірив, що зможе домовитися з Путіним і завершити війну завдяки особистим переговорам. Він пропонував Кремлю "вихід зі збереженням обличчя" та вигідні торговельні угоди зі США.

Трамп пропонував Путіну надзвичайно красивий вихід із цієї війни – зі збереженням обличчя, з вигідними для Росії торговельними угодами,

– зауважив Сергій Стуканов.

Однак, за його словами, Путін грав на час і лише імітував інтерес до ініціатив Трампа. Насправді він продовжував війну без жодного наміру домовлятися.

Чому Трамп змінив тон у липні?

Після чергових масованих обстрілів українських міст Трамп вирішив скоротити терміни своїх попереджень Кремлю. Спочатку він давав 50 днів, але згодом назвав конкретну дату – 8 серпня, коли можуть набути чинності нові санкції.

Трамп наголосив на тому, що дає 50 днів. Але ті жахливі обстріли Києва й інших українських міст, які тривають, вочевидь призвели до того, що Трамп вирішив скоротити цей термін,

– пояснив Сергій Стуканов.

На його думку, російська агресія стала відповіддю на ультимативну риторику Трампа й остаточно переконала його у відсутності готовності Путіна до компромісу. Саме 8 серпня стане тестом для американського президента – чи справді за словами послідують дії.

Що змінює підтримка ЄС і тиск на Індію?

Ситуація для Трампа на міжнародному рівні змінилася – він отримав важливу підтримку з боку Євросоюзу. За словами Стуканова, це дозволяє США виступати єдиним фронтом із Європою у глобальних переговорах, зокрема щодо Росії, Китаю та санкцій.

Європа і Сполучені Штати посідатимуть певну спільну позицію, якщо йдеться про глобальні переговори,

– зазначив він.

Паралельно, як додав Стуканов, адміністрація США посилює вплив на Індію та Бразилію. Індія вже готувалася до поступової відмови від російських нафтопродуктів, що може суттєво вдарити по експортних доходах Росії.