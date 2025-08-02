Руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов объяснил 24 Каналу, что Дональд Трамп искренне надеялся договориться с Владимиром Путиным, но в конце концов изменил позицию. По его словам, новое санкционное давление со стороны США будет осторожным, но продуманным.

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Что Трамп предлагал Путину зимой?

В начале 2024 года Дональд Трамп искренне верил, что сможет договориться с Путиным и завершить войну благодаря личным переговорам. Он предлагал Кремлю "выход с сохранением лица" и выгодные торговые соглашения с США.

Трамп предлагал Путину очень красивый выход из этой войны – с сохранением лица, с выгодными для России торговыми соглашениями,

– отметил Сергей Стуканов.

Однако, по его словам, Путин играл на время и только имитировал интерес к инициативам Трампа. На самом деле он продолжал войну без всякого намерения договариваться.

Почему Трамп изменил тон в июле?

После очередных массированных обстрелов украинских городов Трамп решил сократить сроки своих предупреждений Кремлю. Сначала он давал 50 дней, но впоследствии назвал конкретную дату – 8 августа, когда могут вступить в силу новые санкции.

Трамп отметил, что, что дает 50 дней. Но те ужасные обстрелы Киева и других украинских городов, которые продолжаются, очевидно привели к тому, что Трамп решил сократить этот срок,

– объяснил Сергей Стуканов.

По его мнению, российская агрессия стала ответом на ультимативную риторику Трампа и окончательно убедила его в отсутствии готовности Путина к компромиссу. Именно 8 августа станет тестом для американского президента – действительно ли за словами последуют действия.

Что меняет поддержка ЕС и давление на Индию?

Ситуация для Трампа на международном уровне изменилась – он получил важную поддержку со стороны Евросоюза. По словам Стуканова, это позволяет США выступать единым фронтом с Европой в глобальных переговорах, в частности по России, Китаю и санкциям.

Европа и Соединенные Штаты будут занимать определенную общую позицию, если речь идет о глобальных переговорах,

– отметил он.

Параллельно, как добавил Стуканов, администрация США усиливает влияние на Индию и Бразилию. Индия уже готовилась к постепенному отказу от российских нефтепродуктов, что может существенно ударить по экспортным доходам России.