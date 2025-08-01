Об этом 24 Каналу рассказал бывший работник СБУ Иван Ступак, отметив, что отрезок Покровск – Константиновка и дальше остается главной целью врага. России постепенно удается продвигаться там.

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"Опять уменьшается эта "горловина" вокруг Покровска. Теперь это уже 15 километров. По моим субъективным оценкам, если она будет меньше в ширину, чем 10 километров, тогда вопрос выхода из города станет максимально актуальным, чтобы можно было безопасно выйти и вывести технику, оборудование и боеприпасы", – сказал он.

Какое еще важное направление под угрозой?

Иван Ступак считает, что у Сил обороны возникла еще одна серьезная угроза на Запорожском направлении. Говорится о населенном пункте Степногорск.

Какая ситуация на Запорожском направлении: карта

Почему он важен? Россияне сейчас его активно штурмуют. Это Запорожская область ближе к реке Днепр. Поселок расположен на высоте,

– отметил он.

Если врагу удастся захватить этот населенный пункт, то ему откроется возможность с высоты обстреливать южные окраины Запорожья артиллерией и дронами. Россияне прилагают для этого много усилий.

Добавим, Покровское направление все же остается одним из самых напряженных участков фронта – город находится в полуокружении. Офицер ВСУ Андрей Ткачук отметил, что приоритетом обороны является сохранение личного состава, ведь люди – самый ценный ресурс украинской армии. По его словам, Россия стремится получить символическую победу до зимы, поэтому пытается продвинуться в сторону Покровска, несмотря на потери в зонах поражения украинских дронов.