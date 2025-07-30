Офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук озвучил 24 Каналу мнение, что самое главное, что надо сохранить в Покровске – это люди.

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Что происходит возле Покровска?

Ткачук рассказал, что сейчас самым ключевым ресурсом ВСУ являются люди. Поэтому, их надо максимально сохранить. Чем больше наши войска могут истощить врага в каждом населенном пункте, чем больше наши войска могут истощить врага во время оборонительных действий, тем лучше и правильнее.

Нам надо это делать и не забывать, что самый важный ресурс, который существует для нас – это человек. Это то, чем мы отличаемся от россиянина, который хочет установить свой флаг где угодно, чтобы показать любую победу, хоть быстренькую, хоть какую-то,

– отметил офицер ВСУ.

Он продолжил, что россияне поняли нереальность выхода на границы Донецкой и Луганской областей в 2025 году. Им надо большая победа. Понятно, что это должно быть взятие какого-то населенного пункта. Покровск для этого подходит, потому что город год держит оборону.

Почему россияне хотят зайти в город до зимы?

По словам политолога, россиянам ничего не удается сделать с Покровском год. Впрочем сейчас они действительно взяли город в полуокружение и пытаются фронтовыми атаками зайти в населенный пункт и закрепиться на отдельных улицах, так вытеснять и брать в полуокружение наши населенные пункты.

"Им кровь из носу надо зайти в населенные пункты до наступления зимы, потому что kill-зоны, которые формируются нашими БпЛА-подразделениями, нашими fpv-подразделениями сейчас очень качественно отрабатывают в полях", – отметил Ткачук.

Он добавил, если россияне на зиму останутся в этих kill-зонах, они будут истреблены и отодвинуты обратно к своим подготовленным или неподготовленным позициям. На что ВСУ, по большому счету, безразлично.