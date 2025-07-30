Офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук озвучив 24 Каналу думку, що найголовніше, що треба зберегти в Покровську – це люди.

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Що відбувається біля Покровська?

Ткачук розповів, що нині найключовішим ресурсом ЗСУ є люди. Тож, їх треба максимально зберегти. Чим більше наші війська можуть виснажити ворога в кожному населеному пункті, чим більше наші війська можуть виснажити ворога під час оборонних дій, тим краще та правильніше.

Нам треба це робити та не забувати, що найважливіший ресурс, який існує для нас – це людина. Це те, чим ми відрізняємось від росіянина, який хоче встановити свій прапор абиде, щоб показати будь-яку перемогу, хоч швиденьку, хоч якусь,

– зазначив офіцер ЗСУ.

Він продовжив, що росіяни зрозуміли нереальність виходу на межі Донецької та Луганської областей у 2025 році. Їм треба велика перемога. Зрозуміло, що це має бути взяття якогось населеного пункту. Покровськ для цього підходить, тому що місто рік тримає оборону.

Чому росіяни хочуть зайти в місто до зими?

За словами політолога, росіянам нічого не вдається вдіяти з Покровськом рік. Утім зараз вони дійсно взяли місто в напівоточення та намагаються фронтовими атаками зайти до населеного пункту та закріпитися на окремих вулицях, так витісняти та брати в напівоточення наші населені пункти.

"Їм кров із носа треба зайти в населені пункти до настання зими, тому що kill-зони, які формуються нашими БпЛА-підрозділами, нашими fpv-підрозділами нині дуже якісно відпрацьовують у полях", – зауважив Ткачук.

Він додав, якщо росіяни на зиму лишаться в цих kill-зонах, вони будуть винищені та відсунуті назад до своїх підготовлених або непідготовлених позицій. На що ЗСУ, за великим рахунком, байдуже.