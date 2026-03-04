США "бессмысленно" отдали Украине огромное количество боеприпасов, – Трамп
- Дональд Трамп заявил, что администрация Джо Байдена бессмысленно передала значительные объемы американского вооружения Украине.
- Трамп считает, что США имеют значительные запасы боеприпасов, которые могли бы быть проданы другим странам, в частности на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация Джо Байдена "бессмысленно" передала Украине значительные объемы американского вооружения. По его словам, эти боеприпасы могли бы быть проданы другим странам, в частности на Ближнем Востоке.
Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами в Белом доме во вторник, 3 марта.
Трамп снова раскритиковал Байдена
Дональд Трамп заявил, что США обладают значительными запасами боеприпасов и современного вооружения, однако часть было безвозмездно передано Украине.
Значительную его часть Байден бессмысленно раздал – просто так, безвозмездно. Я поддерживаю Украину, но было отдано очень много. Как вам известно, когда я передаю боеприпасы, за них платят. Платит Европейский Союз. Далее они могут распоряжаться ими как считают нужным – например, передать Украине, и это нормально,
– объяснил политик.
По словам американского лидера, Соединенные Штаты имеют практически неограниченные запасы боеприпасов "среднего и средне-высокого уровня", которые хранятся на складах в разных странах мира и сейчас преимущественно используются в войне с Ираном.
Он также отметил, что во время своего первого президентского срока работал над восстановлением вооруженных сил и теперь оценивает их состояние как "замечательное".
Если бы я был президентом, этой войны не было бы. Но у нас огромные запасы боеприпасов – как среднего, так и высокого уровня. И это действительно чрезвычайно мощное вооружение,
– подытожил Трамп.
Военная помощь Украине: последние новости
Владимир Зеленский сообщил, что вопрос обеспечения ракетами для украинской ПВО находится под постоянным вниманием. Сейчас ни от США, ни от европейских стран не поступало сигналов не поступало сигналов относительно возможного сокращения помощи из-за ситуации на Ближнем Востоке.
В то же время Зеленский отметил, что длительный конфликт на Ближнем Востоке и сохранение высокой интенсивности боевых действий потенциально могут повлиять на объемы поставок систем ПВО для Киева.
Напомним, в рамках последней встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" партнеры передали большой бюджет поддержки, который направили дроново-штурмовые подразделения и обеспечение бригад.