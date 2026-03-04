США "бессмысленно" отдали Украине огромное количество боеприпасов, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация Джо Байдена "бессмысленно" передала Украине значительные объемы американского вооружения. По его словам, эти боеприпасы могли бы быть проданы другим странам, в частности на Ближнем Востоке.

Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами в Белом доме во вторник, 3 марта.

Трамп снова раскритиковал Байдена

Дональд Трамп заявил, что США обладают значительными запасами боеприпасов и современного вооружения, однако часть было безвозмездно передано Украине.

Значительную его часть Байден бессмысленно раздал – просто так, безвозмездно. Я поддерживаю Украину, но было отдано очень много. Как вам известно, когда я передаю боеприпасы, за них платят. Платит Европейский Союз. Далее они могут распоряжаться ими как считают нужным – например, передать Украине, и это нормально,

– объяснил политик.

По словам американского лидера, Соединенные Штаты имеют практически неограниченные запасы боеприпасов "среднего и средне-высокого уровня", которые хранятся на складах в разных странах мира и сейчас преимущественно используются в войне с Ираном.

Он также отметил, что во время своего первого президентского срока работал над восстановлением вооруженных сил и теперь оценивает их состояние как "замечательное".

Если бы я был президентом, этой войны не было бы. Но у нас огромные запасы боеприпасов – как среднего, так и высокого уровня. И это действительно чрезвычайно мощное вооружение,

– подытожил Трамп.

