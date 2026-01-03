Трамп заявил, что США будут руководить Венесуэлой до смены власти

В ночь на 3 января США провели масштабную военную операцию на территории Венесуэлы и задержали ее президента Николаса Мадуро. Что будет дальше с этой страной, Дональд Трамп ответил во время пресс-конференции.

Дональд Трамп заявил, что некоторое время управление Венесуэлой будут осуществлять сами США, передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Что Трамп сказал о будущем Венесуэлы?

Мы будем управлять страной, пока не сможем обеспечить юридически правильную смену власти в Венесуэле,

– подчеркнул президент США.

Такое решение он объяснил тем, что не хочет, чтобы власть в стране снова захватили незаконно, и получилась бы такая же ситуация, как и с Мадуро.

Трамп также заявил о готовности провести "вторую волну" военной операции в Венесуэле, "если это будет нужно". Пока такой необходимости нет, добавил политик.

В ходе брифинга президент назвал операцию в Венесуэле самой мощной со времен Второй мировой войны.

Кроме того, Трамп рассказал, что США планируют привлечь крупнейшие американские нефтяные компании, чтобы те инвестировали миллиарды долларов в восстановление разрушенной инфраструктуры Венесуэлы, прежде всего нефтяной, и обеспечили поступление доходов для страны.

Рассказал президент США и о будущей судьбе Николаса Мадуро и его супруги. Те предстанут перед американским правосудием. Они обвиняются в "проведении кампании смертельно опасного наркотороризма против Соединенных Штатов и их граждан".

Что известно об операции США в Венесуэле?