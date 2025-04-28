Я управляю страной и миром, мне очень весело, – Трамп о своем втором сроке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ему "очень весело", когда он размышляет над тем, как его второй президентский срок отличается от первого.

По его мнению, на этот раз он руководит "страной и миром". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Atlantic.

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Что заявил Трамп

Журналисты спросили у президента США, чем его второй президентский срок отличается от первого. Он отметил, что в прошлый раз ему приходилось управлять страной и "выживать" из-за "мошенников", а сейчас он, мол, "управляет страной и миром".

Мне очень весело, учитывая, что я делаю. Знаете, то, что я делаю, это очень серьезное дело,

– заявил Дональд Трамп.

По словам журналистов, которые с ним пообщались, американский президент в восторге от того, как проходят его первые 100 дней президентства. В то же время некоторые соратники Трампа указывают, что он "развлекается больше, чем во время своего первого срока".

"В первый срок, первыми неделями, это было просто: "Взорвем это место". А в этот раз он взрывает его с блеском в глазах", – рассказал его приспешник Брайан Баллард.

К слову, по данным опросов, Дональда Трампа сейчас поддерживают 41% опрошенных американцев. Это самый низкий уровень на грани 100 дней президентства среди президентов США по меньшей мере со времен Дауарта Эйзенхауэра, отмечает CNN.