Трамп прокомментировал встречу с Зеленским и сделал новое заявление о Крыме
- Трамп заявил, что Зеленский может быть готов отказаться от возвращения Крыма.
- Президент США выразил разочарование российскими ударами по Украине.
26 апреля в Ватикане состоялась короткая встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Американский лидер рассказал ее детали.
Дональд Трамп заявил, что его встреча с Владимиром Зеленским в Ватикане прошла хорошо. По его словам, следующие несколько дней покажут, был ли достигнут прогресс, передает 24 Канал с ссылкой на The Sky News.
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Что сказал Трамп
Президент США отметил, что по сравнению со встречей в Овальном кабинете 28 февраля на этот раз Зеленский был "спокойнее". "Думаю, он понимает ситуацию и хочет заключить соглашение", – сказал американец.
Трамп отметил, что, по его мнению, Зеленский готов отказаться от Крыма.
"Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни", – сказал он, после чего добавил: "Не говорите со мной о Крыме, говорите о Крыме с Обамой и Байденом".
Справка: Крым был аннексирован Россией в 2014 году, когда президентом США был Барак Обама.
Также политик добавил, что "очень разочарован российскими ударами по Украине" и сказал, что "ответит на вопрос, доверяет ли он Путину, примерно через две недели".