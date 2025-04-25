"Ситуация хрупкая": Трамп сделал новое заявление о переговорах России и Украины
- Трамп заявил, что переговоры с Украиной и Россией проходят успешно.
- Политик подчеркнул, что ситуация остается хрупкой, и опроверг наличие дедлайна для заключения мирного соглашения между сторонами.
Дональд Трамп стремится как можно скорее выполнить обещание, которое дал еще во время предвыборной кампании – прекратить огонь в Украине. Также республиканец рассматривает возможность выхода США из мирного процесса, если никакого прогресса не будет достигнуто.
25 апреля Дональд Трамп кратко прокомментировал "украинский вопрос" в комментарии американским СМИ, передает 24 Канал.
Смотрите также В МИД Украины предположили, зачем в США говорят о возможном выходе из мирных переговоров
Что сказал Трамп
Президент США рассказал, что он поедет в Рим на похороны Папы Римского Франциска, которые состоятся 26 апреля. Там он встретится с рядом иностранных лидеров.
Отдельно политик добавил, что "ситуация с Россией и Украиной постепенно улучшается, хотя и остается хрупкой".
К слову, Трамп вчера заявил, что имеет собственный дедлайн относительно того, когда должно быть достигнуто соглашение между Киевом и Москвой. Если до этого времени не будет прогресса, будет поднят вопрос о выходе США из мирных переговоров. Впрочем, теперь политик опроверг свои слова. Он сказал, что, мол, никакого дедлайна нет, он просто хочет достичь мира как можно скорее.