"Ситуация хрупкая": Трамп сделал новое заявление о переговорах России и Украины

Дональд Трамп стремится как можно скорее выполнить обещание, которое дал еще во время предвыборной кампании – прекратить огонь в Украине. Также республиканец рассматривает возможность выхода США из мирного процесса, если никакого прогресса не будет достигнуто.

25 апреля Дональд Трамп кратко прокомментировал "украинский вопрос" в комментарии американским СМИ, передает 24 Канал.

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Что сказал Трамп

Президент США рассказал, что он поедет в Рим на похороны Папы Римского Франциска, которые состоятся 26 апреля. Там он встретится с рядом иностранных лидеров.

Отдельно политик добавил, что "ситуация с Россией и Украиной постепенно улучшается, хотя и остается хрупкой".

К слову, Трамп вчера заявил, что имеет собственный дедлайн относительно того, когда должно быть достигнуто соглашение между Киевом и Москвой. Если до этого времени не будет прогресса, будет поднят вопрос о выходе США из мирных переговоров. Впрочем, теперь политик опроверг свои слова. Он сказал, что, мол, никакого дедлайна нет, он просто хочет достичь мира как можно скорее.