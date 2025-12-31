Терпение лопается, – республиканец ответил, как Трампа заставить отвернуться от Путина

В США обостряется ситуация вокруг украинского вопроса. Бытует мнение, что Дональд Трамп более благосклонен к России чем к Украине. Это может иметь негативные последствия для американского лидера, ведь большая часть общества поддерживает наше государство.

Общественный деятель, президент Республиканского клуба Рональда Рейгана Борис Пинкус рассказал 24 Каналу, что Талси Габбард, директор Национальной разведки США, доложила Трампу, что Владимир Путин якобы не имеет планов захватывать Украину и воевать с Европой. По его словам, лидер США, к сожалению, этому поверил.

Что заставит Трампа давить на Путина?

Борис Пинкус подчеркнул, что в окружении Трампа все же есть люди, которые говорят ему правду. В частности призывают лидера США не верить в добрые намерения России в отношении Украины и Европы.

Поэтому важно, чтобы американский президент понял, что главная цель войны Путина – это порабощение всей Украины.

Это указывает на то, что в Республиканский партии раскол. Большинство сегодня за Украину. Трамп это знает. Затягивать он уже не может, надо что-то делать с агрессией России,

– сказал Пинкус.

Он отметил, что в Сенате из 100 голосов 85 – "за" введение жестких санкций против России. Если будет принят закон по этому, то Трамп не сможет ему противодействовать и будет вынужден усилить давление на Путина.

"Терпение заканчивается. Надо подождать середины января (2026 года – 24 Канал). Тогда вектор политических действий Трампа может серьезно измениться", – добавил республиканец.

Какую политику сейчас ведет Трамп?