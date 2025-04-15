Помощники советуют Трампу занять более жесткую позицию в отношении Москвы и требований Кремля, – WSJ

Некоторые высокопоставленные помощники президента США Дональда Трампа советуют ему с большей осторожностью относиться к заявлениям Москвы. Они отмечают, что глава Кремля Владимир Путин пока не демонстрирует искреннего желания завершить войну.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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К чему помощники призывают Трампа

В издании отмечают, что группа, в состав которой, по словам чиновников, входят государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог, советуют Трампу быть осторожным в общении с Путиным и занять более жесткую позицию относительно требований Кремля о территориальных уступках со стороны Украины.

В то же время чиновники отмечают, что Трамп продолжает поддерживать спецпредставителя Стива Уиткоффа, который после встречи с Путиным утверждает, что глава Кремля хочет заключить мир.

В статье также обратили внимание, что Россия отвергла призыв президента США к прекращению огня и всячески затягивает его усилия по частичному прекращению боевых действий, чтобы выиграть время для продвижения на фронте и добиться максимальных уступок на переговорах.

Почему Трамп хочет завершить войну в Украине

В издании отмечают, что Трамп надеется завершить войну в Украине, в частности, и для того, чтобы убрать одно из основных препятствий на пути к сближению с Кремлем. Несмотря на то, что президент США иногда проявлял нетерпение к Путину, свою угрозу наложить новые санкции на российскую нефть он так и не воплотил в жизнь.

В статье отмечают, что даже те советники Трампа, которые выступают за более жесткий подход к Москве, поддерживают его стремление завершить войну. Впрочем, удар России по Сумах 13 апреля, в результате которой погибли более тридцати человек и десятки получили ранения, лишь подчеркнула внутренние разногласия среди старших советников Трампа.