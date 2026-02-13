Времени осталось мало: на Западе ожидают начала Третьей мировой войны, – Politico

Западные страны все больше считают, что мир движется к глобальной войне. Люди в Европе и Северной Америке ожидают, что она начнется уже очень скоро.

Об этом свидетельствуют результаты опроса The Politico Poll, в котором приняли участие по 2000 человек из США, Канады, Великобритании, Франции и Германии.

Смотрите также Могут брать пример с Франции: генсек НАТО ответил, нужно ли вести переговоры с Кремлем

Когда может начаться Третья мировая война?

Поскольку война России против Украины продолжается уже 4 года и не видно ее скорого завершения, а США при президенте Дональде Трампе осуществляют военные действия в Иране, Сирии, Венесуэле и Африке, многие избиратели видят рост риска глобального конфликта.

Особенно резкий рост тревоги наблюдается в Великобритании. Там 43% считают, что новая мировая война "вероятна" или "очень вероятна" до 2031 года (против 30% в марте 2025-го).

Среди американцев так думают 46% (против 38% в прошлом году).

Из 5 стран только в Германии большинство склоняется к мнению, что Третья мировая война в ближайшие 5 лет маловероятна.

Относительно участия отдельных стран в войне, американцы чаще всего предполагают, что их государство может оказаться в состоянии войны в течение 5 лет. Далее следуют Великобритания и Франция. Это свидетельствует о том, что ядерные государства НАТО могут быть более готовыми к конфликту, чем другие страны, а образ Трампа как "президента мира" не является убедительным для американских избирателей.

По меньшей мере треть опрошенных в США, Великобритании, Франции и Канаде считает вероятным или очень вероятным применение ядерного оружия в войне в течение следующих 5 лет.

Россию называют самой большой угрозой миру в Европе, тогда как канадцы считают наибольшей опасностью для безопасности Америку Трампа.

Во Франции, Германии и Великобритании второй по масштабу угрозой называют США – значительно чаще, чем Китай.

Большинство избирателей во Франции, Германии, Великобритании и Канаде считают, что их страны должны увеличить расходы на оборону. Наибольшая поддержка – в Великобритании и Канаде. Однако ключевой вопрос – как это финансировать.

Опрос показал, что поддержка дополнительных оборонных расходов уменьшается, когда респондентам предлагают выбрать источник финансирования: сокращение других бюджетов, новые заимствования или повышение налогов.

В 2025 году 40% французов и 37% немцев были готовы поддержать увеличение оборонных расходов с учетом бюджетных компромиссов. В этом году поддержка упала до 28% во Франции и 24% в Германии.

Опрос также показал значительный скепсис относительно создания постоянной армии ЕС под единым командованием – идеи, которую обсуждала Европейская комиссия. Ее поддержали лишь 22% немцев и 17% французов.

Вместо этого обязательная военная служба наиболее популярна в Германии и Франции – ее поддерживает примерно половина населения.

Что известно о подготовке западных стран к войне с Россией?