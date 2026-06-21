"Пострадают обе стороны": Туск назвал вовлечение политиков в конфликт между Украиной и Польшей ошибкой

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал стратегической ошибкой вовлечение украинских и польских политиков в конфликт между странами. По его словам, это может привести к ухудшению, в частности, геополитических и деловых отношений.

Соответствующее заявление он сделал в сети X.

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Что сказал Туск о конфликте?

Премьер выразил убеждение, что обострение противоречий между польскими и украинскими политиками является серьёзным стратегическим просчётом, последствия которого почувствуют оба государства.

По его словам, такая конфронтация может негативно сказаться на двустороннем сотрудничестве, международном положении и экономических интересах как Польши, так и Украины.

Дональд Туск подчеркнул, что в политике ошибочные решения иногда имеют еще более тяжелые последствия, чем преднамеренные действия.

Он также сообщил, что в ходе контактов с европейскими партнерами пытается не допустить дальнейшего обострения ситуации и работает над смягчением возможных негативных последствий, хотя признает, что это непростая задача.

Как обострились отношения между украинцами и поляками?

Отметим, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил об увеличении числа случаев враждебного отношения к украинцам в Польше. По его словам, в различных регионах страны фиксируются как физические нападения, так и проявления психологического давления, в частности травля украинских детей в школах.

В то же время Киев подчеркивает необходимость избегать обострения ситуации и поддерживать конструктивный диалог между двумя государствами. Сибига также подчеркнул, что, несмотря на отдельные проблемные случаи, Украина и Польша сохраняют тесное сотрудничество, сформировавшееся за годы партнерства и взаимной поддержки во время полномасштабной войны. По его словам, стороны продолжают обсуждать деликатные вопросы, влияющие на общественные настроения.

Кроме того, министр выразил надежду на совместную работу обеих стран по снижению общественной напряженности и противодействию ксенофобским проявлениям, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения отношений между украинцами и поляками.

Стоит отметить и то, что более половины поляков считают отношение Зеленского к Польше предвзятым.

Между тем группа известных польских общественных деятелей зарегистрировала петицию с призывом наградить президента Украины Владимира Зеленского Гражданским Орденом Будущего. Инициатива появилась после решения польских властей лишить его Ордена Белого Орла.