Об этом свидетельствуют данные социологического опроса United Surveys, подробности сообщает Polsat News.

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Как поляки оценивают отношение к ним Зеленского?

Опрос показал, что 58,3% респондентов считают отношение Зеленского к Польше негативным, 30,1% – позитивным, еще 11,6% не определились.

Среди избирателей правящей коалиции, в частности, либерального альянса "Гражданская коалиция" во главе с премьер-министром Польши Дональдом Туском, движения "Польша 2050" и других, мнения разделились:

41% считают отношение украинского президента положительным;

39% — как отрицательное;

19% не смогли ответить.

В то же время среди сторонников оппозиционных сил, в частности партии "Право и справедливость", которую поддерживает президент Польши Кароль Навроцкий, 83% считают, что украинский лидер предвзято относится к Польше и полякам.

Важно! Опрос 1000 жителей Польши из разных регионов проводился 12 – 14 июня 2026 года с помощью интернета и мобильных звонков.

Как развивались события после лишения Зеленского Ордена Белого Орла?

Обострение ситуации началось после присвоения имени Героев УПА одному из подразделений Сил обороны Украины. Поляки восприняли это как неуважение из-за исторического контекста.

После ряда заявлений украинской и польской сторон президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла. На такое решение глава государства ответил лаконично — награда отправилась в Польшу "Новой почтой". При этом Владимир Зеленский подчеркнул, что она вручалась прежде всего народу и армии Украины.

В течение 20 июня решение Зеленского поддержали 2-й, 3-й и 5-й президенты Украины. Присвоенные им ранее ордена Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко также вернули в Польшу. Отказались от своих польских наград и другие политические деятели, в частности, глава МИД Андрей Сибига и глава ОП Кирилл Буданов.