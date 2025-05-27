У США есть мирный план из 22 пунктов, но он не нравится ни Украине, ни России, – Келлог

Кит Келлог сделал ряд заявлений относительно войны в Украине и мирных переговоров. По словам спецпредставителя Трампа, американцы имеют мирный план, который состоит из 22 пунктов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Что за план из 22 пунктов имеет Америка

По мнению Кита Келлога, этот план хороший, потому что не нравится ни одной из сторон.

У нас есть план из 22 пунктов, который очерчивает наши цели. Честно говоря, мы считаем его хорошим, потому что он не нравится ни одной из сторон. Прогресс достигается, когда план не нравится обеим сторонам,

– убежден чиновник.

Келлог также уверен, что война в Украине завершится переговорами, а Трамп якобы много делает для достижения мира. Спецпредставитель верит, что именно Трамп завершит войну.

Интересно! После жестокой массированной атаки по Украине, где погибли люди, Трамп долго молчал. От США тогда отреагировал Кит Келлог.

Что еще заявил Келлог

Он заявил, что США получили от Украины перечень условий для достижения мира. Теперь очередь за Россией – страна-агрессор должна прислать свой меморандум. Тогда США сопоставят оба документа и проведут еще одну встречу.

Россияне не захотели ехать в Ватикан, поэтому, возможно, стороны соберутся в Женеве.