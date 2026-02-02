Дочь Келлога раскритиковала США на фоне убийства шахтеров в Украине

1 февраля Россия цинично атаковала автобус с шахтерами на Днепропетровщине. На фоне этой трагедии дочь Кита Келлога осудила мирные переговоры с агрессором.

1 февраля Меган Моббс опубликовала пост в соцсети "Х", в которой отреагировала на убийство шахтеров в Терновке. Президент благотворительного фонда The Weatherman Foundation указала на ошибку американской власти, которая пытается договориться о мире с оккупантами.

Смотрите также Дочь Келлога Моббс заявила, что Трампу дают "плохие советы"

Как дочь Келлога прокомментировала удар по автобусу с шахтерами?

На фоне постоянных российских атак переговоры Киева и Вашингона относительно плана процветания Украины на 800 миллиардов долларов кажутся неуместными.

"Причина №16918, по которой сейчас ведутся переговоры по документу о процветании, является абсурдной и фантастической", – подчеркнула Моббс.

Она заявила, что есть четкая связь между ростом зверств со стороны России и переговорами. Дочь Келлога подчеркнула: пока американские переговорщики этого не признают и не накажут Кремль, "мирный фарс будет продолжаться".

Напомним, что США продолжают обсуждать с Россией завершение войны в Украине, несмотря на то, что оккупанты ежедневно обстреливают нашу страну и убивают гражданских. Еще в начале второго срока Дональд Трамп настаивал на том, что сначала стороны должны прекратить огонь, а уже потом разговаривать о мире. Однако после встречи с Путиным на Аляске в августе 2025 года американский лидер изменил свою позицию в пользу Кремля, и согласился договариваться о мире во время жестоких ударов по Украине.

Заметим, что удар по автобусу с шахтерами состоялся как раз накануне нового раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

К слову, на днях Дональд Трамп лично попросил не обстреливать Украину в течение недели. В России это подтвердили, заявив о так называемом энергетическом перемирии до 1 февраля. Впрочем, как пишет The New York Post, Путин нарушил данное президенту США слово и за время перемирия убил 5 мирных украинцев.

Что известно о трагедии в Терновке?