1 февраля Меган Моббс опубликовала пост в соцсети "Х", в которой отреагировала на убийство шахтеров в Терновке. Президент благотворительного фонда The Weatherman Foundation указала на ошибку американской власти, которая пытается договориться о мире с оккупантами.
Как дочь Келлога прокомментировала удар по автобусу с шахтерами?
На фоне постоянных российских атак переговоры Киева и Вашингона относительно плана процветания Украины на 800 миллиардов долларов кажутся неуместными.
"Причина №16918, по которой сейчас ведутся переговоры по документу о процветании, является абсурдной и фантастической", – подчеркнула Моббс.
Она заявила, что есть четкая связь между ростом зверств со стороны России и переговорами. Дочь Келлога подчеркнула: пока американские переговорщики этого не признают и не накажут Кремль, "мирный фарс будет продолжаться".
Напомним, что США продолжают обсуждать с Россией завершение войны в Украине, несмотря на то, что оккупанты ежедневно обстреливают нашу страну и убивают гражданских. Еще в начале второго срока Дональд Трамп настаивал на том, что сначала стороны должны прекратить огонь, а уже потом разговаривать о мире. Однако после встречи с Путиным на Аляске в августе 2025 года американский лидер изменил свою позицию в пользу Кремля, и согласился договариваться о мире во время жестоких ударов по Украине.
Заметим, что удар по автобусу с шахтерами состоялся как раз накануне нового раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби.
К слову, на днях Дональд Трамп лично попросил не обстреливать Украину в течение недели. В России это подтвердили, заявив о так называемом энергетическом перемирии до 1 февраля. Впрочем, как пишет The New York Post, Путин нарушил данное президенту США слово и за время перемирия убил 5 мирных украинцев.
Что известно о трагедии в Терновке?
- 1 февраля около 15:45 в Терновке Павлоградского района Днепропетровской области российские дроны атаковали служебный автобус. В нем находились шахтеры, которые возвращались домой после рабочей смены.
- Первый "Шахед" на онлайн-управлении ударил рядом с автобусом, в результате чего водитель потерял управление и въехал в забор.
- Травмированные люди начали выходить из транспорта. И тогда по ним ударил второй "Шахед".
- Операторы из России четко видели, что это гражданские люди, но все равно решили их атаковать.
- Как следствие – погибли 12 шахтеров, еще более десятка получили ранения.