Моссад провел серию тайных диверсий по всему Ирану, – Axios
- Израиль начал операцию "Нация Львов" против Ирана, нацеленную на ядерную инфраструктуру и военный потенциал.
- Моссад провел тайные диверсии в Иране, направленную на поражение стратегических ракетных объектов и средств ПВО.
В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана под названием "Нация Львов". Беньямин Нетаньяху заявил, что ее цель – вывести из строя ядерную инфраструктуру, заводы по производству баллистических ракет и военный потенциал вражеской страны.
Иранские СМИ подтверждают гибель командующего КСИР Хоссейна Салами, а также 2 физиков-ядерщиков в результате удара Израиля по Тегерану, передает 24 Канал.
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Тель-Авив провел ряд диверсий в Иране
Репортер Axios Барак Равид в соцсети "Х" со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщил о тайной операции Моссада.
Отмечается, что наряду c масштабными авиаударами ВВС Израиля, Моссад провел ряд тайных диверсий в глубоком тылу Ирана. Эти операции были направлены на поражение стратегических ракетных объектов Ирана и его систем противовоздушной обороны.
По состоянию на 06:30 начальник отдела атомной энергетики Ирана заявил, что один из важнейших ядерных объектов Ирана, а именно реактор в Натанзе, был разрушен в результате ударов Израиля
Между тем, по данным иранских СМИ, в Иране началась новая волна ударов.
Отметим, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в видеообращении заявил, что операция против Ирана продлится столько, сколько потребуется.