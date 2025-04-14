Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление сенатора-демократа Тим Кейна во время брифинга в Киеве, передает "РБК-Украина".

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Что сенатор думает о циничном ударе по Сумах 13 апреля

По словам Кейна, Дональд Трамп прав: это была ошибка, однако не случайность и не несчастный случай. Он отметил, что ошибка в том, что Россия никогда не должна была делать этого – она никогда не должна была атаковать гражданских в Вербное воскресенье.

Сенатор не считает, что россияне могут утверждать, будто удар по центру Сум был просто несчастным случаем.

На самом деле россияне не утверждают, что это был несчастный случай. Они утверждали, что сделали это намеренно по причине, которая мне кажется вполне подозрительной. Если вы посмотрите на обстоятельства недавних нападений России на гражданское население, то они происходят в воскресенье в городах, где расположены детские площадки, детские больницы, люди идут на богослужения,

– сказал демократ.

Тим Кейн убежден, что российская армия хорошо знала, что делала, когда ударила по Сумах.

"Они знают, что делают, и это вызывает реальные вопросы относительно их добросовестности в этот период, когда мы должны обсуждать прекращение огня", – указал он.

К слову, на брифинге в Овальном кабинете у Трампа спросили, что он имел на указе, когда говорил об "ошибке" во время удара по Сумах. На это президент США сказал, что "ошибка в том, что допустили войну" и снова начал критиковать Байдена.