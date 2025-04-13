США не осуждают удар по Сумах: какой глобальной цели Трампа мешает поддержка Украины

Россия 13 апреля нанесла ракетный удар по Сумах, в результате которого погибли более 30 человек. Однако Дональд Трамп назвал атаку россиян "ошибкой" и США не поддержат заявление G7, которое осуждает террористические действия страны-агрессора на территории Украины.

Экс-секретарь Польской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Петр Кульпа объяснил в разговоре с 24 Каналом, позицию Трампа в отношении России и в частности его отношение к трагедии в Сумах. Также 15 апреля стало известно, что увеличилось количество жертв атаки врага. Известно о 36 погибших, среди которых 11-летний мальчик и 17-летний юноша, и о 129 пострадавших, в частности, 15 детей.

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Повод для построения отношений

Кульпа заметил, что переговорный процесс по окончанию войны в Украине является лишь поводом для того, чтобы Дональд Трамп установил и укрепил отношения с Россией. Это дает ему возможность стать "спасителем" мира.

"Однако на самом деле ему плевать на жертвы. Это повод, чтобы строить отношения с Кремлем как с союзником в глобальной игре", – уверен он.

Обратите внимание! Дональд Трамп прокомментировал трагедию в Сумах 13 апреля, назвав ее ужасной. Он также добавил, что ему "сказали" о том, что Россия "сделала ошибку". Однако не уточнил, какую именно.

Россия создает опасность, а Соединенные Штаты дают гарантии безопасности, но, по его мнению, они фальшивые. Потому что Трамп очень много сделал, чтобы в старые гарантии никто не верил, и он хочет их обновить.

Сейчас они будут "продаваться" только за наличные, и новые гарантии якобы будут работать. Однако это бред,

– отметил Петр Кульпа.

Будет происходить, по его словам, процесс, в котором США будут пытаться применять и кнут, и пряник в отношении Европы. Однако ее таким образом не сломать. Позиция Европейского Союза будет ключевой для того, кто получит преимущество в стратегической глобальной игре между Китаем и США.

Напомним, что лидеры G7 готовят заявление, в котором осуждают террористические действия России на территории Украины, а именно атаку на Сумы 13 апреля. В документе, вероятно, будет указано, что удар на Сумы демонстрирует стремление России продолжать войну.

Однако в Белом доме отказались подписывать совместное заявление из-за желания Дональда Трампа наладить отношения с Россией и продолжать мирные переговоры.

В то же время почти 50 стран и международных организаций поддержали Украину после российской атаки на город Сумы.