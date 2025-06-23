"Разовая акция": Трамп не хочет продолжать удары по Ирану, – СNN

СМИ пишут, что Трамп не хочет "большего военного участия" против Ирана. Предположительно, это означает, что США пока не планируют наносить новые удары по иранцам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что думает Трамп после ударов со стороны Ирана

Сам Трамп пока не высказывался. Известно, что он в ситуационной комнате – вероятно, на совещании.

А вот источники в Белом доме говорят, что Трамп не хочет большего военного участия США на Ближнем Востоке. Более того: в США ждали ответного удара.

Мы знали, что они отомстят. Они имели подобную реакцию после Сулеймани,

– объяснил чиновник.

Речь идет об убийстве иранского командира Касема Сулеймани в 2020 году.

Но Трамп, по словам источника, готов пойти на эскалацию, "если это будет нужно". То есть не ясно до конца, завершились ли удары США по Ирану.

Есть свидетельства, что база США в Катаре не была повреждена иранскими атаками. В самом Катаре говорят, что никто не пострадал. Но готовы ответить Ирану.

Позиция Ирана

Тегеран предупредил американцев о том, что планирует нанести удар. И якобы выпустил столько же ракет по базам США в Катаре и Иране, сколько Америка выпустила по Ирану.

В целом удары по базам США были ожидаемы. Однако в Тегеране их назвали частью операции "Объявление победы".