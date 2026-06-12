"Готовы сражаться": генерал НАТО оценил угрозу нападения России на страны Балтии
Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что Россия «не ищет конфликта». И это несмотря на обеспокоенность ЕС по поводу потенциальных пробелов в безопасности, возникших из-за плана Вашингтона вывести ключевые военные силы.
Поэтому если Россия нападет на страны Балтии, у нее ничего не выйдет. Такое мнение высказал Алексус Гринкевич, сообщает Financial Times.
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Что говорят в НАТО об угрозе для стран Балтии?
Гринкевич рассказал,, что очень внимательно следил за разведывательными данными.
Россия не ищет конфликта... Она понимает термин «оборонный альянс» и понимает, что у нас есть ряд асимметричных преимуществ,
– отметил он.
Его комментарии прозвучали на фоне планов США сократить военные возможности, которые они выделяют на модели сил НАТО. Речь идет о силах и технике Альянса, которые могут быть развернуты в течение 10, 30 и 180 дней в ответ на кризис.
, Оценка генерала контрастирует с растущими опасениями в странах Балтии. Там считают, что сокращение военного присутствия США может ослабить сдерживание НАТО и изменить расчеты Москвы.
Гринкевич добавил, что его задача заключается в том, чтобы Россия поняла, что если попытается что-то предпринять в странах Балтии, то не добьется успеха.
«Поскольку они знают, что не добьются успеха, они не будут рисковать, беря на себя такие риски», – отметил генерал.
В то же время он подчеркнул, что сражаться с Россией готовы уже сейчас.
Когда люди спрашивают меня, готовы ли вы сражаться сегодня вечером? Абсолютно,
– сказал Гринкевич.
К слову,, Россия в начале июня якобы подготовила иск в Международный суд ООН против Латвии, Литвы и Эстонии.
Ранее уже сообщалось, что Москва хочет судиться с этими странами из-за «притеснений россиян» и «переписывания истории».