Уиткофф прибудет в Москву "в эти выходные": какие ожидания в США
- Спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует посетить Москву "в эти выходные".
- Посол США при НАТО Мэтт Уитакер уверен, что визит Уиткоффа может принести результаты.
Спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует приехать в Москву. Вероятно, визит будет осуществлен "в эти выходные".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью посла США при НАТО Мэтта Уитакера в субботу, 2 августа, изданию Yahoo. Он поделился ожиданиями от этого предстоящего визита.
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Какие ожидания от визита Уиткоффа в Москву?
Уитакер считает, что поездка Уиткоффа не будет безрезультатной.
Уже видно, что его визит может принести определенные результаты,
– заявил он.
Посол США при НАТО также сказал, что Украине и России нужно "согласиться на соглашение и прекратить убийства".
Кроме того, он назвал Трамп миротворцем и привел в этом отношении пример Индии и Пакистана.
"Тысячи солдат еженедельно погибают на поле боя, а сотни мирных жителей в Украине погибают и получают ранения во время ночных атак. Поэтому это просто должно прекратиться", – добавил Уитакер.
К слову, сам Уиткофф теперь считает, что соглашение об окончании войны в Украине удастся заключить до конца президентского срока Трампа – до 2029 года.