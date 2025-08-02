Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю посла США при НАТО Метта Вітакера у суботу, 2 серпня, виданню Yahoo. Він поділився очікуваннями від цього майбутнього візиту.

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Які очікування від візиту Віткоффа до Москви?

Вітакер вважає, що поїздка Віткоффа не буде безрезультатною.

Уже видно, що його візит може принести певні результати,

– заявив він.

Посол США при НАТО також сказав, що Україні та Росії потрібно "погодитися на угоду і припинити вбивства".

Окрім того, він назвав Трамп миротворцем та навів щодо цього приклад Індії і Пакистану.

"Тисячі солдатів щотижня гинуть на полі бою, а сотні мирних жителів в Україні гинуть і отримують поранення під час нічних атак. Тож це просто має припинитися", – додав Вітакер.

До слова, сам Віткофф тепер вважає, що угоду щодо закінчення війни в Україні вдасться укласти до кінця президентського терміну Трампа – до 2029 року.