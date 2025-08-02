Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью посла США при НАТО Мэтта Уитакера в субботу, 2 августа, изданию Yahoo. Он поделился ожиданиями от этого предстоящего визита.

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Какие ожидания от визита Уиткоффа в Москву?

Уитакер считает, что поездка Уиткоффа не будет безрезультатной.

Уже видно, что его визит может принести определенные результаты,

– заявил он.

Посол США при НАТО также сказал, что Украине и России нужно "согласиться на соглашение и прекратить убийства".

Кроме того, он назвал Трамп миротворцем и привел в этом отношении пример Индии и Пакистана.

"Тысячи солдат еженедельно погибают на поле боя, а сотни мирных жителей в Украине погибают и получают ранения во время ночных атак. Поэтому это просто должно прекратиться", – добавил Уитакер.

К слову, сам Уиткофф теперь считает, что соглашение об окончании войны в Украине удастся заключить до конца президентского срока Трампа – до 2029 года.