Бацька ретранслирует заднюю: как Украина провела успешную воспитательную работу с белорусским диктатором

В феврале и марте 2022 года белорусский диктатор Александр Лукашенко был в шаге от вступления в войну против Украины.

Тогда Генеральный штаб ВСУ сообщал о "высокой вероятности" прямого вовлечения белорусских войск в войну. Сам Лукашенко отвергал такую возможность, но беспрепятственно предоставлял России свою территорию для осуществления наземной и воздушной агрессии против Украины.

Разведки США и НАТО сообщали, что Беларусь может вступить в войну против Украины, а подготовительные действия были в самом разгаре. Тогда вступление Беларуси в войну могло действительно изменить баланс сил в войне и создать серьёзные проблемы для Украины. К счастью, этого не произошло, а впоследствии момент был упущен, поскольку план Путина "Киев за 3 дня" потерпел полное фиаско.

В 2026 году ситуация кардинально изменилась. Теперь уже Украина выдвигает Беларуси ультиматумы, а не наоборот. В середине июня президент Зеленский дал Лукашенко неделю на демонтаж ретрансляторов, которые помогают российским дронам наводиться на цели в Украине. А белорусский диктатор, вместо очередных угроз, пафоса, блефа или шантажа, просто это сделал, а в придачу извинился.

Уже 24 июня Владимир Зеленский сообщил хорошую новость: ретрансляторы на территории Беларуси больше не работают.

24 канал проанализировал изменение поведения Лукашенко в отношении Украины, шаги по ретрансляторам и в целом отношения Беларуси с Россией и Западом. В этом помогли:

авиационный эксперт и бывший офицер Воздушных сил ВСУ, а ныне – заместитель генерального директора компании-производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский ;

экс-генеральный директор Королевского института объединенных служб (RUSI), а ныне – приглашенный профессор оборонных исследований в Королевском колледже Лондона (KCL) и Университете Эксетера Майкл Кларк.

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Что дают России ретрансляторы на территории Беларуси и как они влияют на авиаудары по Украине

За годы полномасштабного вторжения России в Украину иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые россияне модернизировали и выпускают под маркировкой "Герань-2", стали одним из самых популярных средств террора против мирных украинцев. Силы обороны научились эффективно им противостоять, но россияне также не сидят без дела и придумывают новые тактики применения этих БПЛА.

Одной из самых опасных стала тактика использования для оказания помощи Беларуси, привлечение тех самых ретрансляторов на её территории. Фактически враг развернул на территории Беларуси вышки, которые позволяют ему контролировать любой дрон в воздушном пространстве Украины и собирать всю необходимую информацию.

Как это работает, объясняет военный эксперт Анатолий Храпчинский.

Анатолий Храпчинский бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Когда происходит воздушная атака и "Шахеды" растягиваются вдоль всей территории Украины, качество связи существенно влияет на возможности передачи информации врагу. Соответственно, когда Россия устанавливает вдоль границы Беларуси и Украины вышки, это дополнительные базовые станции, которые позволяют врагу получать более качественную связь и выстраивать более разветвленную систему. Потому что, например, одна вышка может даже на расстоянии 150 километров получить доступ к рою "Шахедов" и быстрее обрабатывать информацию. Если бы вышки стояли только на территории Российской Федерации, то растянутая сеть "Шахедов" в небе до запада Украины существенно ограничивала бы противника в скорости передачи информации с каждого "Шахеда" или в объеме передаваемой информации.

Итак, ретрансляторы играют практическую роль в поддержке агрессии россиян против Украины, но действительно ли их уже демонтировали или отключили?

По мнению Храпчинского, только время расставит все точки над "i".

Анатолий Храпчинский бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Это можно будет понять только после следующих массированных обстрелов Украины. Тогда мы поймем, работают ли эти станции и есть ли у врага проблемы с наведением. Сейчас есть информация о том, что их убрали, ограничили их возможности или отключили. Это обычные вышки мобильной связи, дополнительно оснащенные MESH-связью. И структура построения вышки предусматривает, например, качественное покрытие связью мобильных операторов Беларуси на территории Украины. Здесь условно расположили вышки таким образом, чтобы одна система антенн покрывала территорию Украины.

Лукашенко отступает

24 июня Владимир Зеленский заявил, что эти устройства прекратили свою работу.

В то же время ранее Лукашенко в интервью Al Arabiya заявил, что в случае, если Украина расширит удары за пределы российской территории, объекты критической инфраструктуры и логистики в Беларуси могут стать уязвимыми для поражения.

Таким образом, диктатор фактически признал, что по его объектам будут наноситься мощные удары, и это уже никто не сможет остановить. Более того, встанет вопрос о политическом выживании самого Лукашенко, ведь сама идея войны против Украины крайне непопулярна в белорусском обществе. Лукашенко пошел дальше и извинился перед Зеленским за свои резкие высказывания.

Если Владимир Александрович обиделся, я приношу ему извинения за эти слова. Может, и не стоило их говорить, учитывая, что он всё-таки воюет,

– Александр Лукашенко приносит дистанционные извинения президенту Украины.

Самопровозглашённый президент Беларуси тем самым признал (вслед за Трампом, кстати), что у Украины есть сильные козыри и она точно не проиграет в этой войне, ведь он собственными глазами видит удары по российским НПЗ и экономические проблемы у россиян. А они очень значительны.

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В июне Россия отгрузит рекордные объемы сырой нефти из своих основных западных портов. А всё из-за падения перерабатывающих мощностей в результате украинских атак на нефтяную инфраструктуру. Объемы отгрузки из балтийских портов Приморск и Усть-Луга, а также из черноморского порта Новороссийск достигнут около 2,7 – 2,8 миллиона баррелей в сутки в июне.

В мае средний объем экспорта составлял 2,5 миллиона баррелей в сутки. Россия сейчас не может переработать свою сырую нефть на НПЗ в полном объеме, поэтому вынуждена продавать за границу сырой продукт. И терять на этом деньги, которые пошли бы на финансирование войны.

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Также известно, что Московский нефтеперерабатывающий завод закрылся и будет выведен из эксплуатации как минимум на шесть месяцев в результате атак украинских дронов.

Довольно показательно, что этот завод является крупнейшим поставщиком топлива для Московского региона. "НОРСИ", четвертый по величине нефтеперерабатывающий завод России и второй по объемам производства бензина, также приостановил работу после атаки дронов. Во многих регионах РФ сейчас наблюдается настоящий дефицит дизельного топлива и бензина, а в Крыму его вообще нет для нужд местного населения.

Профессор военных исследований и аналитик британского телеканала Sky News Кларк считает, что Украина уже в шаге от полной изоляции Крыма.

Майкл Кларк приглашенный профессор оборонных исследований в Королевском колледже Лондона и Университете Эксетера Украина относительно близка к достижению стратегической цели – сделать Крым нежизнеспособным военным центром, ведь Крым является столь важным местом для российских военных, поскольку он обеспечивает их военную машину от Крыма до Херсона и Запорожья и вплоть до южных районов Донбасса. Если Крым будет фактически изолирован, и военным в Крыму будет трудно функционировать, то в определенном смысле Украина достигнет цели. Это главная стратегическая цель – вывести Крым из равновесия, нивелировать его военную ценность, чтобы РФ не могла использовать полуостров в качестве военной базы. Если удары ВСУ продолжатся, россияне сократят численность своих войск там, и им будет всё труднее обеспечивать их.

Профессор Кларк отмечает, что изоляция Севастополя уже стала одной из стратегических побед Украины. Очевидно, что это видят и в Беларуси. И делают выводы. Поэтому быстро выполняют украинские ультиматумы и извиняются.

Украина рискует и выигрывает

Сейчас ультиматумы часто звучат в мировой политике. Вот только работают они не всегда.

Регулярно ультиматумы звучат из уст президента США Дональда Трампа. Частично они сработали в случае с иранским соглашением, хорошо проявили себя в Венесуэле и Нигерии, "немного" хуже – в Палестине, а в случае с Гренландией имели обратный эффект. Поэтому на каждый ультиматум у Трампа есть свой TACO (Trump always chickens out, то есть "Трамп всегда дает заднюю").

Ультиматумами любил разбрасываться и российский диктатор Путин в первые годы полномасштабного вторжения, но они оказались неэффективными и бесполезными из-за несокрушимости Украины.

Вообще, ультиматумы работают у тех, кто сильнее и готов действовать, или хотя бы способен в этом убедить оппонентов. Президент Зеленский удачно использовал этот инструмент, потому что мог, имел на это право и сделал это с сильной позиции, в которой сейчас находится Украина.

Профессор Майкл Кларк говорит, что ультиматум – рискованный шаг, но удачный со стороны украинского президента.

Майкл Кларк приглашенный профессор оборонных исследований в Королевском колледже Лондона и Университете Эксетера Я думаю, что президент Зеленский на самом деле рискует, потому что, знаете, всегда опасно угрожать и ставить кому-то сроки. Все может пойти не так, но пока что похоже, что его угроза, вероятно, сработала. Лукашенко заинтересован в том, чтобы немного дистанцироваться от Москвы. То есть он не может сделать это полностью, поскольку зависит от Путина и Москвы, но он достаточно хитрый. Он понимает, что ему стоит улучшить отношения с Западом. Администрация Трампа весьма заинтересована в том, чтобы наладить отношения с Лукашенко лучше, чем кто-либо другой, отчасти ради соглашения о ресурсах. И это может пойти на пользу западным странам.

Администрация Трампа часто допускает много ошибок и неправильных шагов, но, по мнению профессора Кларка, сближение с Беларусью – это правильный шаг, который, впрочем, делается из неправильных мотивов.

Майкл Кларк приглашенный профессор оборонных исследований в Королевском колледже Лондона и Университете Эксетера Я думаю, что США поступают так из совершенно неправильных мотивов. Но это неважно. Они могут поступать правильно, руководствуясь неправильными мотивами. Беларусь всегда помогала России в этой войне с самого начала. И если существует способ, с помощью которого давление со стороны Украины и стимулы со стороны США могут ограничить обязательства Беларуси перед Россией, то это было бы хорошо. Но это деликатные отношения. Я не думаю, что Беларусь представляет большую угрозу для Украины, но она всегда способна отвлекать внимание от войны, создавать еще один фронт, с которым Украина могла бы легко справиться, но который оттягивал бы ресурсы.

Украинское давление на Беларусь будет продолжаться, а Лукашенко поддается "дрессировке"

Интересно, что недавно Лукашенко заявил, что встречался с представителями Владимира Зеленского в Беларуси:

Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал: "Ребята, передайте своему президенту: если он думает, что можно вот так с нами разговаривать и ещё втянуть нас в войну, то он должен понимать, что характер войны мгновенно изменится. Это будет совсем другая война". Президент и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться по существу.

Диктатор прав. Характер войны действительно изменится в таком случае, но в первую очередь в ущерб Беларуси. Еще в мае командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что Украина уже определила первые 500 целей в Беларуси на случай вступления Лукашенко в войну.

Уже легендарный пост Роберта Бровди с предупреждениями Лукашенко:

Теперь Лукашенко уже усердно призывает не бить по морде по-русски, а разговаривать:

Не надо нервничать, не надо кричать, не надо пытаться ударить по морде по-русски и т. д. Давайте по-человечески. Понимая, что такое Россия и что такое мы. Такое понимание тоже есть.

При этом Лукашенко уже почему-то не особо упоминает о гарантиях безопасности для Беларуси со стороны России (о них на днях говорил Лавров) и уже не размахивает "Орешником".

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Военный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что минский диктатор стремится усидеть на двух стульях и ведет традиционную для себя так называемую двойную игру.

Анатолий Храпчинский бывший офицер Военно-воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Лукашенко пытается как-то лавировать между тремя основными игроками. Это Запад, Украина и Российская Федерация. Недавно Россия пыталась втянуть Беларусь, сославшись на то, что там обстреляли автобус с белорусскими детьми. Они же активно пытаются втянуть Беларусь в этот процесс, потому что у России не хватает собственных ресурсов. Им нужен постоянный дисбаланс, который будет отвлекать наши ресурсы, чтобы мы не сосредоточивали своё внимание на ЛБЗ. Соответственно, для них важно, чтобы ресурсы отвлекались на охрану белорусской границы. Беларусь должна понимать, что мы можем очень быстро нанести удар. И их войска понесут серьезные потери.

Так или иначе, давление на Беларусь нужно продолжать, как и эффективные ультиматумы и угрозы со стороны Зеленского, ведь Беларусь, как и Россия, понимает только язык силы. И даже на неформальные переговоры с Украиной Лукашенко пошёл в тот момент, когда ощутил силу Украины и слабость собственного режима перед украинскими дронами. Сейчас в Беларуси её не ощущает только местный пропагандист Азаренок, но исключительно потому, что не получил новую "прошивку".

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, белорусские ретрансляторы отключили, но, по данным Внешней разведки, вдоль украинской границы в Беларуси завершают строительство дорог, баз хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов на направлениях Кобрин – Ковель, Иваново – Маневичи, Лунинец – Сарны, Речица – Коростень и Гомель – Чернигов. И это усиливает опасность.

25 июня после совещания с и.о. руководителя Службы внешней разведки Олегом Луговским президент Зеленский отметил, что в российских документах эта деятельность описывается именно в контексте задач так называемой СВО.

Сообщение президента Украины о докладе главы СВР:

Как подчеркнул президент, Беларусь уже получила от Украины необходимые сигналы о такой активности. Итак, послание было четко услышано в Минске и понято – убирайте ретрансляторы и военную инфраструктуру, если не хотите, чтобы ВСУ сами нанесли превентивный удар по Беларуси. А такое право, учитывая поддержку Беларусью войны России против Украины и предоставление площадки для наземной кампании в 2022 году, у Украины есть.

Поэтому подчинённые Лукашенко уже начинают говорить, что рады ждать в Беларуси грибников и сборщиков ягод из Украины, явно намекая, что не будут против, если те будут иметь при себе удостоверения СЗР или украинских структур с другими короткими, но очень важными аббревиатурами.

Президент США Дональд Трамп также может использовать своё влияние и в период так называемого потепления отношений с Лукашенко одновременно оказывать давление на диктатора, чтобы отдалить его от России и Путина. Впрочем, зная характер Трампа, Украину вполне устроило бы, чтобы он просто не мешал.

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Это давление напоминает метод кнута и пряника и способно предотвратить агрессию против Украины со стороны Беларуси. Первый этап – отключение ретрансляторов, которые помогают российским дронам достигать целей на территории Украины.

Таким образом, Украина открывает для себя новую страницу отношений с Беларусью – мир через силу, как об этом любит часто говорить президент Трамп. И новые методы коммуникации с Минском уже оказались достаточно эффективными. Кроме того, эта стратегия дополнительно затрудняет балансирование Лукашенко и его отношения с Россией. И именно такой сигнал эта история посылает другим союзникам Путина.