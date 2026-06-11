Скандал вокруг УПА продолжается: в МИД отреагировали на травлю чиновника Шептицкого в Польше

Заместитель министра науки Польши Анджей Шептицкий сравнил военных Украинской повстанческой армии с польскими антикоммунистическими подпольщиками. Это заявление вызвало шквал критики со стороны политиков в Сейме.

В Сейме требуют отставки Шептицкого. Об этом пишет RFM24.

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Чем Шептицкий возмутил коллег в Сейме?

Шептицкий в интервью TOK FM высказал мнение, что УПА прежде всего боролась за независимость Украины. По его словам, эта борьба происходила преимущественно против советской власти и была фактически бесперспективной.

Также он назвал УПА своеобразными "украинскими несокрушимыми солдатами".

В польской историографии "несокрушимыми солдатами" называют польских антисоветских подпольщиков.

Руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач резко раскритиковал такое сравнение. Он заявил, что военные УПА являются "бандитами и убийцами". По мнению Пшидача, после таких заявлений Шептицкий не должен работать в правительстве.

В то же время лидер партии Polska 2050, к которой принадлежит Шептицкий, Катажина Пелчинская-Наленч назвала его высказывания неудачными и пообещала обсудить с ним ситуацию. Она при этом не поддержала требования об отставке, отметив, что Шептицкий выполняет важную и сложную работу.

Политик Сейма Януш Ковальский написал "нет для украинизации польской администрации!", а ультраправый Роберт Бонкевич призвал "сжечь напалмом с польской земли" тех, кто имеет другое мнение.

Премьер-министр Дональд Туск осудил польскую оппозицию за разжигание антиукраинских настроений. Он заявил, что подобные высказывания, по его мнению, направлены на то, чтобы "посеять ксенофобию и ненависть". Он заметил, что в истории Европы уже были подобные ситуации, которые завершались трагически, в частности перед началом Второй мировой войны.

В поддержку Шептицкого выступил и глава МИД Радослав Сикорский. Он раскритиковал слова польского депутата от партии "Право и справедливость" Пшемыслава Чарнека. Тот в Сейме обратился к коллегам с вопросом, "почему в правительстве до сих пор есть украинцы, которые оскорбляют поляков". Таким образом он намекнул на украинское происхождение Шептицкого.

Справка: Анджей Шептицкий является правнуком брата митрополита Андрея Шептицкого.

Сикорский подчеркнул, что "Польша является родиной для всех своих граждан, независимо от вероисповедания и происхождения".

Как в Украине отреагировали на скандал с Шептицким?

В МИД Украины вступились за заместителя министра науки Польши Анджея Шептицкого. Представитель министерства Георгий Тихий сказал, что Киеву неприятно наблюдать, как в Польше нападают на чиновника за его позицию по УПА, передает 24 Канал.

Также в МИД назвали "недопустимым использование украинского происхождения Шептицкого как повода для выпадов в его сторону".

Тихий поблагодарил польских коллег, в частности маршалка Сената Польши Влодзимежу Чажастому и министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, за их поддержку и защиту права на собственную позицию.

Призываем польских политиков воздерживаться от действий, которые противоречат фундаментальным европейским ценностям в области прав человека и гражданина,

– сказал представитель МИД.

К слову, недавно Винница отказалась от 15 автобусов, которые ей должен был передать польский Кельце. Причиной стал политический спор в соседней стране: часть депутатов выступила против помощи из-за того, что один из маршрутов в Виннице проходит по улице Степана Бандеры. После скандала городской голова Винницы Сергей Моргунов отозвал запрос на получение транспорта, чтобы не обострять напряжение в отношениях между городами.

Напомним, что оба скандала разгорелись на фоне другого – с участием президента Зеленского.

В Польше начали раскручивать тему с украинскими повстанцами и Бандерой после того, как украинский лидер присвоил имя "Героев УПА" одному из подразделений ССО.

Президент Польши Навроцкий призвал лишить Зеленского ордена "Белого орла".

Премьер-министр Туск заявил, что сама Украина виновата в скандале, а потому теперь должна предложить решение и уладить конфликт исторических интерпретаций.

По словам политика, Киев может чествовать тех, кто боролся против советской власти, однако Польша не приемлет чествования тех, кого считает ответственными за убийства поляков.