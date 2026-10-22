Трамп подтвердил, что Маск вернул скорость Starlink Украине

Об этом американский лидер заявил, отвечая на вопрос журналистки о том, звонил ли он руководителю SpaceX с просьбой восстановить доступ.

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Трамп заговорил о Starlink для Украины

Трамп не стал раскрывать подробности возможных контактов с Маском.

Я не хочу это комментировать. Звонил ли я, или кто-то другой – это не имеет значения. Насколько я понимаю, главное, что он все восстановил– заявил Трамп.

Ранее сообщалось об ограничениях в работе спутниковой связи Starlink, которые сказывались на возможностях украинских военных использовать систему. В частности, речь шла о военной версии Starlink – Starshield.

Восстановление доступа имеет важное значение для украинских сил, которые используют спутниковую связь для обеспечения коммуникации и работы на фронте.

Кроме того, СМИ сообщали, что Дональд Трамп позвонил Илону Маску, и попросил отменить ограничения на использование военной версии Starlink в Украине.

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Президента США раздражало то, что скорость работы системы оставалась ограниченной примерно до 100 миль в час. Из-за этого часть украинских ударных беспилотников и дронов-перехватчиков не могла эффективно противодействовать российским атакам.

Разговор состоялся после публикации материала WSJ об ограничениях Starlink, а в течение недели Трамп также сообщал помощникам и союзникам, что хочет их отменить.

Вскоре после звонка, 22 октября, система начала работать стабильнее, а скорость связи возросла. В то же время некоторые украинские чиновники отметили, что Starlink еще не восстановил полную функциональность. Эксперт Майкл Кофман считает, что снятие ограничений усилит ударные возможности Украины на оперативной глубине и поможет расширить использование реактивных дронов-перехватчиков.