Трамп позвонил Маску и попросил снять ограничения Starlink для Украины, – WSJ

Трамп попросил Маска разблокировать Starlink / Getty Images
Президент США Дональд Трамп позвонил Илону Маску и попросил его отменить ограничения на использование военной версии Starlink в Украине. Вскоре после разговора система стала работать стабильнее, а скорость связи увеличилась.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
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