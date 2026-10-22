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Трамп позвонил Маску и попросил снять ограничения Starlink для Украины, – WSJ

Вероника Соцкова
Трамп позвонил Маску и попросил снять ограничения Starlink для Украины, – WSJ – Геополитика

Трамп попросил Маска разблокировать Starlink / Getty Images

Президент США Дональд Трамп позвонил Илону Маску и попросил его отменить ограничения на использование военной версии Starlink в Украине. Вскоре после разговора система стала работать стабильнее, а скорость связи увеличилась.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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