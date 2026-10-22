Трамп зателефонував Маску та попросив зняти обмеження Starlink для України, – WSJ

Трамп попросив Маска розблокувати Starlink / Getty Images
Президент США Дональд Трамп зателефонував Ілону Маску та попросив його скасувати обмеження на використання військової версії Starlink в Україні. Невдовзі після розмови система почала працювати стабільніше, а швидкість зв'язку зросла.
Про це пише The Wall Street Journal.
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