Геополітика
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Трамп зателефонував Маску та попросив зняти обмеження Starlink для України, – WSJ

Вероніка Соцкова
Трамп зателефонував Маску та попросив зняти обмеження Starlink для України, – WSJ - Геополітика

Трамп попросив Маска розблокувати Starlink / Getty Images

Президент США Дональд Трамп зателефонував Ілону Маску та попросив його скасувати обмеження на використання військової версії Starlink в Україні. Невдовзі після розмови система почала працювати стабільніше, а швидкість зв'язку зросла.

Про це пише The Wall Street Journal.

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