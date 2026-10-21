Про це він заявив під час спілкування із журналістами.

Що відомо про суперечку навколо Starlink і Starshield?

Очільник Пентагону заперечив, що американська влада наказувала обмежувати роботу супутникових систем, якими користується Україна.

Ми нічого не відкликали. Існують умови надання послуг, яких, зрештою, необхідно дотримуватися, і саме з цього все й починається. Starlink має право приймати такі рішення. Проте, на наш погляд, нічого не змінилося. Ми не видавали жодних наказів чи чогось подібного,

– заявив Гегсет.

Він також прокоментував питання постачання Україні ракет-перехоплювачів. За словами міністра оборони США, Вашингтон хоче переконатися, що таких ракет передусім достатньо для американських військовослужбовців. Водночас позиція Сполучених Штатів щодо України залишається незмінною.

Питання щодо можливих обмежень супутникового зв'язку для України загострилося в жовтні 2026 року. Президент США раніше заявляв, що Білий дім не причетний до обмеження використання Starshield українськими військовими.

Водночас Ілон Маск нібито пропонував Трампу обмежити пропускну здатність супутникових мереж Starlink і Starshield, якими користуються українські військові.

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня розповів, що українські військові тестували Starlink в автомобілях на території Європейського Союзу та не виявили там обмежень. Це могло свідчити про цілеспрямовані дії проти України.

Наступного дня Зеленський заявив, що сигнал про обмеження Starlink і Starshield для України надійшов від американського уряду. Натомість державний секретар США Марко Рубіо заперечив причетність адміністрації Трампа до обмеження роботи Starlink.