Об этом он заявил во время общения с журналистами.

Что известно о споре вокруг Starlink и Starshield?

Глава Пентагона опроверг, что американские власти приказывали ограничивать работу спутниковых систем, которыми пользуется Украина.

Мы ничего не отзывали. Существуют условия предоставления услуг, которых, в конечном счете, необходимо придерживаться, и именно с этого все и начинается. Starlink имеет право принимать такие решения. Однако, на наш взгляд, ничего не изменилось. Мы не издавали никаких приказов или чего-то подобного,

– заявил Хегсет.

Он также прокомментировал вопрос о поставках Украине ракет-перехватчиков. По словам министра обороны США, Вашингтон хочет убедиться, что таких ракет в первую очередь достаточно для американских военнослужащих. В то же время позиция Соединенных Штатов в отношении Украины остается неизменной.

Вопрос о возможных ограничениях спутниковой связи для Украины обострился в октябре 2026 года. Президент США ранее заявлял, что Белый дом не причастен к ограничению использования Starshield украинскими военными.

В то же время Илон Маск якобы предлагал Трампу ограничить пропускную способность спутниковых сетей Starlink и Starshield, которыми пользуются украинские военные.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября сообщил, что украинские военные тестировали Starlink в автомобилях на территории Европейского Союза и не обнаружили там ограничений. Это могло свидетельствовать о целенаправленных действиях против Украины.

На следующий день Зеленский заявил, что сигнал об ограничениях Starlink и Starshield для Украины поступил от американского правительства. В свою очередь, государственный секретарь США Марко Рубио опроверг причастность администрации Трампа к ограничению работы Starlink.