Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью NBC News.

Кто требовал ограничить Starlink

В ответ на вопрос о возможном преднамеренном вмешательстве в работу систем Зеленский заявил, что решение об ограничениях принимали конкретные чиновники в Вашингтоне, однако кто именно – неизвестно.

Конечно, сообщение поступило от правительства. Я не знаю, от кого именно, из какого кабинета, ведомства и т. д. И, думаю, это все равно не сработает, но точно не знаю,

– сказал глава государства

Зеленский добавил, что, проанализировав инцидент, представители украинского военного командования и правительства пришли к общему предположению относительно причин установления ограничения скорости.

И это не только мое мнение, но и мнение наших генералов и нашего правительства. И, конечно, я придерживаюсь того же мнения, что это было указание от американского правительства – ограничить скорость. И, технически, SpaceX это выполнила,

– рассказал президент.

Ранее, несмотря на обвинения в адрес американских властей, президент США Дональд Трамп и представители Белого дома отрицали свою причастность к этим ограничениям.

Напомним, 14 октября терминалы Starshield начали внезапно терять связь во время движения со скоростью от 72 до 161 километра в час. Из-за этого украинские подразделения столкнулись с трудностями при сбивании российских воздушных целей, а отдельные боевые миссии пришлось вообще отменить.

Отметим, что посольство Украины в США до сих пор ожидает официальные разъяснения Пентагона и SpaceX. Дипломаты пока не подтверждают возобновление полноценной работы сервиса, поскольку на скорости свыше 160 километров в час по-прежнему наблюдаются перебои со связью.