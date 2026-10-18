По словам Рубио, никто в США не давал указания снижать скорость работы Starlink – "такое бывает". Об этом он заявил во время беседы с журналистами перед вылетом в Узбекистан и Индию.

Что еще Рубио сказал о проблемах со Starlink в Украине?

Насколько он понимает, что работа Starlink в Украине возобновлена, и скорость вернулась к прежним показателям.

"Впрочем, речь идет о системе Starlink. Они использовали Starlink для своих дронов", – говорит Рубио.

Также он высказал несколько упреков в адрес Зеленского, подчеркнув, что украинский президент сам не понимает, о чем говорит. В то же время он утверждает, что ограничение скорости не было преднамеренным.

"Никто в Белом доме не давал указаний замедлять интернет или снижать скорость, чтобы помешать работе дронов", – отметил он.

По его мнению, все снова работает – "по крайней мере, так было написано в материалах, которые он читал".

А что насчет Starshield?

Американский госсекретарь отметил, что работа Starshield также возобновлена. Но это совсем другая система, которая имеет контракт с американскими военными. А Starlink – гражданский продукт.

Я знаю, что Украина хочет получить доступ к Starshield. Сейчас у них его нет. Они требовали доступа, чтобы наносить удары вглубь российской территории. На данный момент доступа у них нет,

– утверждает он.

Рубио добавил, что сейчас ведутся обсуждения о том, как Украина могла бы воспользоваться этой системой.

Что известно о системе Starshield?

Starshield – это специализированная военная версия спутниковой сети компании SpaceX, разработанная специально для нужд оборонных ведомств и спецслужб США. В отличие от гражданской системы Starlink, эта система использует дополнительные высоконадежные криптографические возможности для безопасной передачи секретных данных и их обработки,

Сеть предназначена не только для передачи данных и связи, но и для наблюдения за земной поверхностью (дистанционного зондирования) и размещения специальной военной полезной нагрузки. Проект реализуется в рамках засекреченных контрактов с Пентагоном и Национальным управлением военно-космической разведки США (NRO).

Ограничения работы Starlink в Украине: какая информация имеется на данный момент?

В ночь на 14 октября в Украине внезапно начали фиксировать сбои в работе Starlink во время движения, после чего порог допустимой скорости оборудования снизили до 60 – 70 километров в час. Из-за этого военные сорвали ряд специальных задач. Кроме того, перестали работать украинские дроны-перехватчики реактивных БПЛА.

Вечером того же дня украинское Минобороны заявило о возобновлении работы Starlink. Правда, при скорости свыше 160 километров в час ограничения оставались. А уже днем 15 числа оборонное ведомство сообщило, что Система Stashield также начала работать.

Ранее Трамп открещивался, что это был именно его приказ относительно работы Starlink в Украине. Также подобные заявления звучали со стороны Илона Маска. Однако, по данным The Telegraph, Маск предложил Трампу ограничить скорость Starlink в Украине.

По словам советника Зеленского по вопросам оборонных технологий Сергея "Флэша" Бескрестнова, сейчас Киев ведет переговоры с SpaceX и Пентагоном по поводу отмены ограничений на работу Starlink.